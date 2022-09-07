"Пора спасать": в телеграме и британской прессе обсуждают ментальное здоровье Кары Делевинь из-за ее поведения
В британской прессе и соцсетях обсуждают Кару Делевинь — последние снимки модели, сделанные папарацци, вызвали у публики беспокойство о ее ментальном здоровье. На них Кара выглядит бледной, на ее руках заметны синяки, обострился псориаз, который проявляется у нее во время стресса, а ее поведение на людях кажется странным. Несколько дней назад она, сидя в машине на парковке, то закрывала лицо руками, то корчила рожицы, а также курила и употребляла некое жидкое вещество. Вчера взъерошенная Кара ходила в носках по асфальту в аэропорту в Лос-Анджелесе.
По словам очевидцев, частный самолет долго не мог взлететь из-за поведения Делевинь. Просидев в самолете 45 минут, модель высадилась вместе со своей собакой Алфи и ассистентом. Вернувшись на взлетную полосу, Делевинь курила сигареты и несколько раз роняла телефон во время разговора. Она также нервно двигалась, словно не могла устоять на месте. В конце концов, ее багаж выгрузили обратно в машину, на которой она приехала, и она покинула аэропорт.
Накануне источники сообщили Daily Mail, что Кара проводила дни на вечеринках фестиваля Burning Man. Там она не принимала пищу и не мылась.
Инсайдеры из окружения Делевинь рассказали Daily Mail, что перемены произошли вскоре после того, как модель отпраздновала 30-летие на Ибице в компании звездных друзей, в числе которых были Сиенна Миллер и Марго Робби.
Она выглядела тогда более беспорядочно, чем раньше, но говорила, что с ней все в порядке, что ей исполнилось 30 лет, и она отлично проводит время,
— сказал друг, который видел Кару на Ибице.
Он также добавил, что она скорее всего сочла бы последние фотографии забавными. Но недавние интервью Кары лишь усиливают опасения общественности.
Так, появившись в шоу Джимми Фэллона в июле, чтобы поговорить о своей роли в хите Disney+ "Убийства в одном здании", Кара попыталась показать карточный фокус и заметно дрожала, держа в руках игральную карту.
Ты видишь, как сильно трясется моя рука?
— спросила она ведущего.
Тот отшутился, отметив, что это вероятно часть фокуса.
В последующем интервью на другом американском шоу, Live With Kelly And Ryan, она едва слышно бормотала ответы и потирала руки с такой силой, что микрофоны улавливали этот шум.
Напомним, что мать Кары, Пандора Делевинь, страдала от различных зависимостей и даже иногда уезжала из дома, чтобы не наносить психологическую травму своим детям, однако эта нестабильность сильно повлияла на Кару. В 15 лет она пережила нервный срыв. Кара, которая описывает себя как пансексуалку, также говорила, что ей было тяжело расти квир-ребенком, чувствовать себя изолированной и потерянной.
Корни нынешнего состояния Делевинь могут уходить и в ее разочарование в модельном бизнесе. Хотя Кара является успешной моделью, представляет Dior и Puma и заработала в этой индустрии более 50 млн долларов, она не раз отмечала, что моделинг не всегда приносит ей радость и она всегда мечтала об актерской карьере.
Через несколько лет [после начала карьеры]я поняла, что модельный бизнес не подходит мне ни физически, ни эмоционально, и мне придется пробовать разные вещи.
Деньги — это еще не все. Вы доходите до того, что говорите: "О, я заработала деньги, но я так глубоко несчастна и одинока".
Моделинг не приносит удовлетворения. Совершенно не приносит. Особенно, когда большую часть времени твой голос не слышен. Я всегда хотела быть актрисой,
— говорила Кара в разных интервью.
Частично ее мечта реализовалась: Делевинь снялась в фильме "Валериан и город тысячи планет", сериалах "Карнивал Роу" и "Убийства в одном здании".
В статье Daily Mail отмечается, что на Кару могло повлиять и то, что несколько ее близких людей могли отдалиться от нее. Певица Рита Ора, которая была так близка с Карой, что они называли друг друга "женушками", этим летом вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити. Актриса Аня Тейлор-Джой, которая в прошлом году жила с Карой в Лос-Анджелесе, тоже недавно вышла замуж. Близкая дружба с коллегой по сериалу Селеной Гомес, похоже, тоже угасла после того, как они сделали одинаковые татуировки с розами и были замечены целующимися во время просмотра баскетбола в прошлом году.
Кроме того, Кара продала дом для вечеринок, которым она владела с сестрой Поппи около четырех лет.
Один из источников заявил, что из-за этого Кара может чувствовать себя брошенной, однако другой инсайдер уверяет, что Каре есть на кого положиться.
Ее друзья в целом беспокоятся о ней из-за некоторого странного поведения, но вокруг нее хорошая компания. Ее сестра была на фестивале Burning Man с ней. Она была не одна, и у нее есть тыл,
— заявил он.
Состояние Кары обсуждают и в телеграм-каналах.
Кару Делевинь пора спасать! Без слез на нее уже не взглянешь. Неужели рядом нет близких, которые отправят ее в лечебницу?
— написали в "Только никому".
Бедняга Кара Делевинь, по всей видимости, сейчас переживает свои не самые лучшие времена,
— написали в "Дьявол носит H&M".
Западные таблоиды всерьез опасаются за ментальное здоровье модели и актрисы Кары Делевинь — вот она на свежих снимках папарацци нечесаная разгуливает в носках по территории аэропорта. Надеемся, все не так плохо,
— написали в "Антиглянце".