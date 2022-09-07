"Пора спасать": в телеграме и британской прессе обсуждают ментальное здоровье Кары Делевинь из-за ее поведения

Вадим Карасев

В британской прессе и соцсетях обсуждают Кару Делевинь — последние снимки модели, сделанные папарацци, вызвали у публики беспокойство о ее ментальном здоровье. На них Кара выглядит бледной, на ее руках заметны синяки, обострился псориаз, который проявляется у нее во время стресса, а ее поведение на людях кажется странным. Несколько дней назад она, сидя в машине на парковке, то закрывала лицо руками, то корчила рожицы, а также курила и употребляла некое жидкое вещество. Вчера взъерошенная Кара ходила в носках по асфальту в аэропорту в Лос-Анджелесе.

По словам очевидцев, частный самолет долго не мог взлететь из-за поведения Делевинь. Просидев в самолете 45 минут, модель высадилась вместе со своей собакой Алфи и ассистентом. Вернувшись на взлетную полосу, Делевинь курила сигареты и несколько раз роняла телефон во время разговора. Она также нервно двигалась, словно не могла устоять на месте. В конце концов, ее багаж выгрузили обратно в машину, на которой она приехала, и она покинула аэропорт.

Накануне источники сообщили Daily Mail, что Кара проводила дни на вечеринках фестиваля Burning Man. Там она не принимала пищу и не мылась.

Инсайдеры из окружения Делевинь рассказали Daily Mail, что перемены произошли вскоре после того, как модель отпраздновала 30-летие на Ибице в компании звездных друзей, в числе которых были Сиенна Миллер и Марго Робби.

Она выглядела тогда более беспорядочно, чем раньше, но говорила, что с ней все в порядке, что ей исполнилось 30 лет, и она отлично проводит время,

— сказал друг, который видел Кару на Ибице.





Кара Делевинь

Он также добавил, что она скорее всего сочла бы последние фотографии забавными. Но недавние интервью Кары лишь усиливают опасения общественности.

Так, появившись в шоу Джимми Фэллона в июле, чтобы поговорить о своей роли в хите Disney+ "Убийства в одном здании", Кара попыталась показать карточный фокус и заметно дрожала, держа в руках игральную карту.

Ты видишь, как сильно трясется моя рука?

— спросила она ведущего.

Тот отшутился, отметив, что это вероятно часть фокуса.





В последующем интервью на другом американском шоу, Live With Kelly And Ryan, она едва слышно бормотала ответы и потирала руки с такой силой, что микрофоны улавливали этот шум.

Напомним, что мать Кары, Пандора Делевинь, страдала от различных зависимостей и даже иногда уезжала из дома, чтобы не наносить психологическую травму своим детям, однако эта нестабильность сильно повлияла на Кару. В 15 лет она пережила нервный срыв. Кара, которая описывает себя как пансексуалку, также говорила, что ей было тяжело расти квир-ребенком, чувствовать себя изолированной и потерянной.

Корни нынешнего состояния Делевинь могут уходить и в ее разочарование в модельном бизнесе. Хотя Кара является успешной моделью, представляет Dior и Puma и заработала в этой индустрии более 50 млн долларов, она не раз отмечала, что моделинг не всегда приносит ей радость и она всегда мечтала об актерской карьере.

Через несколько лет [после начала карьеры]я поняла, что модельный бизнес не подходит мне ни физически, ни эмоционально, и мне придется пробовать разные вещи.

Деньги — это еще не все. Вы доходите до того, что говорите: "О, я заработала деньги, но я так глубоко несчастна и одинока".

Моделинг не приносит удовлетворения. Совершенно не приносит. Особенно, когда большую часть времени твой голос не слышен. Я всегда хотела быть актрисой,

— говорила Кара в разных интервью.

Частично ее мечта реализовалась: Делевинь снялась в фильме "Валериан и город тысячи планет", сериалах "Карнивал Роу" и "Убийства в одном здании".

В статье Daily Mail отмечается, что на Кару могло повлиять и то, что несколько ее близких людей могли отдалиться от нее. Певица Рита Ора, которая была так близка с Карой, что они называли друг друга "женушками", этим летом вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити. Актриса Аня Тейлор-Джой, которая в прошлом году жила с Карой в Лос-Анджелесе, тоже недавно вышла замуж. Близкая дружба с коллегой по сериалу Селеной Гомес, похоже, тоже угасла после того, как они сделали одинаковые татуировки с розами и были замечены целующимися во время просмотра баскетбола в прошлом году.





Аня Тейлор-Джой и Кара Делевинь

Кроме того, Кара продала дом для вечеринок, которым она владела с сестрой Поппи около четырех лет.

Один из источников заявил, что из-за этого Кара может чувствовать себя брошенной, однако другой инсайдер уверяет, что Каре есть на кого положиться.

Ее друзья в целом беспокоятся о ней из-за некоторого странного поведения, но вокруг нее хорошая компания. Ее сестра была на фестивале Burning Man с ней. Она была не одна, и у нее есть тыл,

— заявил он.





Поппи и Кара Делевинь и Сиенна Миллер

Состояние Кары обсуждают и в телеграм-каналах.

Кару Делевинь пора спасать! Без слез на нее уже не взглянешь. Неужели рядом нет близких, которые отправят ее в лечебницу?

— написали в "Только никому".

Бедняга Кара Делевинь, по всей видимости, сейчас переживает свои не самые лучшие времена,

— написали в "Дьявол носит H&M".

Западные таблоиды всерьез опасаются за ментальное здоровье модели и актрисы Кары Делевинь — вот она на свежих снимках папарацци нечесаная разгуливает в носках по территории аэропорта. Надеемся, все не так плохо,

— написали в "Антиглянце".

Надя Бесчетникова