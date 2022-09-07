Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
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Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом

Посол России признал нежелание Китая портить отношения с ЗападомПосол России Денисов признал нежелание Китая портить отношения с Западом из-за Москвы

Китайская экономика зависит от торговли с Западом, поэтому Пекин не заинтересован в создании дополнительных сложностей в отношениях с западными партнерами из-за России. Этот факт признал посол России в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.

По его словам, независимо от политических пристрастий главными торговыми партнерами Китая остаются страны Юго-Восточной Азии (товарооборот 878,2 миллиарда долларов), Евросоюз (828,1 миллиарда) и США (755,64 миллиарда).

Денисов отметил, что если сложить ЕС без учета Великобритании с США, то товарооборот превысит 1,5 триллиона долларов, а с Россией он составляет 147 миллиардов. Таким образом, недружественные России страны опережают ее в 10 раз.

Важным остается и товарный состав, то есть то, что проходит под этими цифрами, и тут у западных стран также приоритет. От России, заметил дипломат, Китай также зависит в вопросе энергоресурсов, но торговля с Западом для него буквально означает выживание своей экономики. «Поэтому приходится в этих условиях приспосабливаться. И нам, и китайцам», — заметил посол, добавив, что обижаться на китайцев и предъявлять им какие-то претензии не стоит.

После ввода российских войск на территорию Украины западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении Москвы, в первую очередь экономические. Китай воздержался от каких-либо ограничительных действий и не присоединился к международному давлению, однако его компании начали избегать контактов с Россией.

Даже находящийся под санкциями технологический гигант Huawei, на который рассчитывали в качестве поставщика ключевого технологического оборудования, начал закрывать свои российские магазины и переводить сотрудников в Казахстан. В августе стало известно, что китайский автоконцерн Chery отказался выпускать машины на площадке УАЗа из-за санкций. Еще весной Китай попросил Россию не надеяться на помощь в организации параллельного импорта деталей для обслуживания самолетов Boeing и Airbus. А в начале сентября сообщалось, что китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, попавшими под западные санкции.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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