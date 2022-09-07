Прохор Шаляпин рассказал о своем статусе альфонса

Певец Прохор Шаляпин всегда славился романами с богатыми женщинами, которые были намного старше него. Сделав несколько громких признаний о своей личной жизни, певец Прохор Шаляпин открестился от статуса альфонса, который ему нередко приписывают телезрители. 38-летний артист заверил, что никто из его многочисленных состоятельных подруг не дарил ему квартир. «Лариса Копенкина, которую все знают, — очень яркая, я по-своему ее люблю до сих пор. Она не обладала этими мифическими миллионами! Да, она обеспеченная москвичка, но она никогда меня не содержала, ничего не дарила», — говорит Шаляпин в своей видеоисповеди. «Алла Пиняева, была такая в моей жизни. Я ей очень благодарен. Ей уже за 70. Она появилась в моей жизни, когда мне едва ли 17 лет исполнилось. Я выступал за городом, в пансионате. Она подарила мне цветы, окружила любовью, заботой. Помогала мне какое-то время. С ее стороны это была теплая душевная поддержка. Алла не дарила мне квартиры».«Квартира, в которой я живу в Москве — моя собственная, я ее выстрадал и получил законным способом, откладывал деньги. Я на нее заработал трудом, потом и кровью». Прохор считает, что никак не попадает под определение «альфонс». «Альфонс — это мужчина, который лежит на диване и ничего не делает. Он ест, пьет, существует за счет женщины. Я всегда зарабатывал на ток-шоу, концертах, рекламе. Пусть не миллиарды, но у меня всегда были свои деньги», — заявил артист. Полная исповедь Прохора Шаляпина опубликована на видеосервисе Premier.