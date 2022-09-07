Путин ожидает инфляцию в РФ на уровне 5-6% в первом-втором квартале 2023 года

Инфляцию в России ожидается на уровне 5-6% в первом-втором квартале 2023 года, возможно и 4%. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, сейчас инфляция в стране немного превышает 14%, но есть тенденция к ее снижению.

Также Путин отметил, что наблюдаемая в мире глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада. Так, в США она превысила 8%.

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