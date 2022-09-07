Вадим Карасев

Президент Путин поручил «Росатому» подготовить дополнительные меры безопасности на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин поручил «Росатому» подготовить предложения по дополнительным мерам безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Слова главы государства передает ТАСС.

Путин заявил, что накануне, 6 сентября, обратился с соответствующей просьбой к главе «Росатома» Алексею Лихачеву. «Там [на ЗАЭС] все-таки главная угроза — это даже не реактор, а хранилище отработанного топлива», — подчеркнул президент в рамках своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Что известно об обстрелах Запорожской АЭС

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), с 28 февраля находящейся под контролем российских войск, начались 4 марта. В Минобороны сообщили, что группа украинских диверсантов обстреляла станцию, а после устроила на ее территории пожар. После этого станция начала подвергаться обстрелам регулярно.

По данным Министерства обороны России, только с 18 июля по 18 августа Украина 12 раз обстреляла ЗАЭС из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Кроме того, электростанция была атакована с помощью дронов-камикадзе.

25 августа глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что только за сутки ВСУ 29 раз обстреляли район Энергодара, нанеся 17 ударов непосредственно по ЗАЭС. В понедельник, 29 августа, ВСУ пробили артиллерией крышу спецкорпуса № 1 ЗАЭС, где хранится свежее топливо для реактора.

Киев отрицает свою причастность к обстрелам ЗАЭС, перекладывая вину за них на Москву. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия «без всяких условий» должна как можно скорее передать контроль над станцией миссии МАГАТЭ.

30 августа миссия организации во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси прибыла в Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва заинтересована в визите организации на ЗАЭС и ждет его.

Путин также прокомментировал отчет миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на ЗАЭС. По словам президента, он доверяет выводам комиссии. При этом глава государства подчеркнул, что на территории электростанции нет российской военной техники. «Сотрудники МАГАТЭ должны были это увидеть и сейчас могут увидеть», — сказал он.

Президент также заявил, что агентство находится под давлением США и Европы, поэтому не может прямо сказать, что обстрел ЗАЭС ведется с территории Украины.

5 сентября делегация МАГАТЭ завершила миссию на ЗАЭС и подготовила по итогам поездки доклад. В своем отчете агентство сообщило, что станции произошли инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности.

