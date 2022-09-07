Путин высказался об отъезде журналистов из России
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Путин высказался об отъезде журналистов из России

Путин высказался об отъезде журналистов из РоссииПрезидент Путин заявил, что некоторые журналисты, покинувшие РФ, работали против страны

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) прокомментировал новости о том, что некоторые журналисты уехали из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что некоторые представители прессы, покинувшие Россию, работали против страны и при возможности с удовольствием перебрались за границу.

«Я вас уверяю, они (журналисты — прим. «Ленты.ру») рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь», — высказался Путин.

6 сентября сообщалось о том, что Россию покинула главный редактор онлайн-журнала The New Times Евгения Альбац (признана Минюстом России СМИ-иноагентом). Журналистка рассказала, что переехала в Нью-Йорк и сейчас преподает в университете. Как объяснила главред издания, она приняла решение об отъезде из-за того, что в России против нее завели четыре административных дела. Еще одной причиной она назвала включение в список СМИ-иноагентов.

В марте стало известно о том, что из России уехала бывшая ведущая программы «Сегодня» на канале НТВ Лилия Гильдеева. Причину, по которой она покинула страну, журналистка не раскрыла. Тогда же страну покинула и бывшая сотрудница Первого канала Жанна Агалакова. После отъезда она дала интервью французским СМИ, в ходе которого рассказала, почему решила уволиться с Первого канала, а также выступила против спецоперации на Украине.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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