Путин заявил о необходимости многополярного мира
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Путин заявил о необходимости многополярного мира

Путин заявил о необходимости многополярного мираПутин выступил против мирового диктата одной страны, возомнившей себя представителем бога

Президент России Владимир Путин выступил за необходимость многополярного устройства мира. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция выступления доступна на YouTube.

«Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности», — заявил политик.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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