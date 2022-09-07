Раки стремятся к созданию семейного очага, а Водолеи предпочитают свободу: в каком возрасте женятся мужчины разных знаков зодиака

Любовь приходит к людям в разные периоды, и возраст бракосочетания у всех мужчин свой. Но все-таки существует определенная закономерность, свойственная разным знакам зодиака. Кроме того, характеристики каждого знака также определяют наиболее подходящий возраст для женитьбы.

Овен





Решительному и уверенному в себе Овну важно иметь спутника жизни, который его понимает и во всем поддерживает. Он вступает в брак, когда находит именно такого человека. Возраст при этом не имеет значения, хотя чаще всего это происходит в 20-25 лет. Однако если ожидания Овна не оправдываются, он легко расстается со своей избранницей.

Телец





Романтичные и любящие домашний уют Тельцы не торопятся обзаводиться семьей до того, как твердо встанут на ноги и создадут комфортные условия жизни. При знакомстве они стараются получше узнать свою избранницу, чтобы не ошибиться. Поэтому они редко разводятся, а средний возраст вступления в брак у Тельцов — около 30 лет.

Близнецы





Близнецы — самые непостоянные и ветренные из всех знаков, им нравится быть в отношениях, но они часто не хотят связывать себя обязательствами. Поэтому вступают в брак достаточно поздно — в возрасте 30-35 лет, и не всегда этот брак бывает стабильным и единственным в их жизни.

Рак





Раки значительно больше других знаков ориентированы на создание семьи. Домашний очаг, дети, семейные отношения — для них главные ценности в жизни. Но их избранница должна разделять его взгляды. Поэтому, с одной стороны, Раки стараются вступить в брак как можно раньше, а с другой — они не будут этого делать, пока не встретят надежного человека.

Лев





Львы привыкли быть в центре внимания, для них очень важно иметь рядом вторую половинку, которой бы все восхищались и любовались. Но они берут на себя обязательство по созданию семьи только когда полностью уверены в правильности своего выбора. Средний возраст вступления в брак у мужчин-Львов — 30 лет.

Дева





Девы — перфекционисты, они невероятно требовательны к себе и к окружающим. Поэтому им сложно найти вторую половинку и создать семью, которая бы соответствовала их завышенным требованиям. Однако если судьба сводит их с такой избранницей, их брак оказывается прочным и счастливым. Обычно это происходит в возрасте до 30 лет.

Весы





Весы долго находятся в поиске своей второй половинки, изучают, присматриваются, проходят долгий период романов, и стараются выстроить отношения на перспективу. Для них важен надежный тыл. Чаще всего они заключают брак после 30 лет и очень редко разводятся.

Скорпион





Скорпионы дорожат своей свободой и независимостью, поэтому обычно вступают в брак поздно, когда уже понимают, что их поезд уходит и надо создавать семью. Но они являются страстными и влюбчивыми натурами, поэтому могут заключить брак и в молодом возрасте, чтобы привязать к себе избранницу. Такой брак обычно не бывает долговечным.

Стрелец





Стрельцы стремятся к независимости даже находясь в браке, и часто не признают таких формальностей, как штамп в паспорте. Поэтому возраст вступления в брак для них непредсказуем, все зависит от обстоятельств. Браки Стрельцов, заключенные в молодости, как правило, недолговечны.

Козерог





Козероги — известные трудоголики и карьеристы, поэтому мысли о заключении брака, как правило, приходят к ним после того, как они достигнут определенных высот в карьере. И то при условии, что брак не будет мешать их профессиональной деятельности, а отношения со второй половинкой пройдут проверку временем.

Водолей





Водолеи превыше всего ценят свободу, поэтому среди представителей этого знака больше всего холостяков. Если их избранницу устраивают свободные отношения, то до брака дело может так и не дойти, хотя они прекрасно проживут долгие годы в счастливом союзе. Поэтому возраст вступления в брак у Водолеев совершенно непредсказуем.

Рыбы





Рыбы — неисправимые романтики, при первой же влюбленности они стремятся вступить в брак, искренне веря, что это навсегда. Часто это происходит в юном возрасте — в 18-20 лет, но такие браки редко оказываются долговечными.