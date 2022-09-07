Рецепты домашней Нутеллы: как приготовить десерт за 10 минут, не прилагая больших усилий

Приготовить домашнюю Нутеллу за 10 минут очень легко и просто. Это будет отличное дополнение к завтраку. Десерт получится очень вкусным и нежным. На оригинальную Нутеллу не очень похож, больше на заварной крем или пудинг, но от этого не менее вкусный.

Как приготовить Нутеллу дома

Никаких особенных секретов приготовления нет. Важно только следовать рецепту и все обязательно получится. Для домашней Нутеллы понадобятся такие составляющие:

500 мл молока;

1 стакан сахара;

1⁄2 стакана молотых орехов;

2 ложки какао с горкой;

2 ложки муки;

60 грамм масла.





Изначально стоит подготовить все продукты. Орехи можно брать любые, все зависит от индивидуального предпочтения. Если вы берете арахис, предварительно его нужно прожарить до готовности, а потом уже измельчать.

В глубокой емкости нужно перемешать сахар, муку и какао. Добавьте 50 мл молока и хорошо размешайте. Так получится избежать формирования комочков и добиться густой массы. После этого влейте остатки молока и тоже хорошо перемешайте.

Полученную шоколадную массу отправьте в кастрюлю с толстым дном. На маленьком огне доведите до кипения, все время помешивая, чтобы не пригорело. Орехи старайтесь накрошить максимально. Можно воспользоваться деревянной скалкой или кофемолкой.

После того, как крем начнет кипеть, снимайте его с плиты. Можно смотреть на пузыри. Как только они будут появляться, а сам крем тянуться за ложкой, значит, все готово. К полученной массе добавьте масло и орехи. Перемешайте до полного растворения масла. Перед употреблением дайте Нутелле немного остыть, ведь в горячем виде она не очень вкусная.

Как приготовить домашнюю Нутеллу с яйцами

Это простой и доступный вариант домашнего лакомства, который делается из продуктов, присутствующих в холодильнике каждой хозяйки:

400 мл молока;

2 яйца;

300 гр. сахара;

1⁄2 стакана орехов;

4 столовые ложки муки;

3 столовые ложки какао;

2 столовые ложки масла;

ванилин по вкусу.





Блендером или миксером нужно перебить яйца с сахаром, всыпать какао и ванилин, после чего медленно ввести в смесь меньшую часть молока. Вместе с мукой замесить однородное тесто, чтобы было без комочков.

В смесь ввести растопленное масло и остатки молока, еще раз перемешать, отварить на водяной бане, но не доводя до кипения.

Рецепт домашней Нутеллы с медом

Весьма уникальный вкус получится, если в десерт, вместо сахара, добавить мед. Для разнообразия можно сочетать разные орехи и шоколад. Для приготовления нужно взять:

20 мл молока;

10 г миндаля и фундука;

по 75 г черного и молочного шоколада;

30 г сухого молока;

20 г меда;

щепотку соли.





Орехи нужно предварительно прокалить, покрошить в пасту. Шоколад растопить в микроволновке, поставив на две минуты. Молоко с медом довести до кипения.

В молоко ввести растопленный шоколад, перемешать и перелить всю массу в блендер к орехам. Когда смесь станет полностью однородной, ее нужно остудить. Только в холодном виде она будет готова к употреблению.

Стоит отметить, что Нутелла является любимым лакомством многих детей. В 90-х годах паста впервые появилась на территории постсоветского пространства. Ее мазали на хлеб, печенье, использовали в качестве крема для выпечки, просто ели ложкой прямо из банки.

После того, как здоровый образ жизни начал набирать больше популярности, оказалось, что Нутелла не может похвастаться полезным составом. В ней много пальмового масла, консервантов и жиров, что способствует появлению лишнего веса, сахарного диабета и других проблем со здоровьем.

Не последнюю роль играет и высокая стоимость продукта. Поэтому сейчас многие готовят его дома – и дешевле, и полезнее.