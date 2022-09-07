Рената Литвинова шикует в Париже, рассказал Солнцев

Шоумен рассказал, откуда богатства актрисы Ренаты Литвиновой. Блогер Рустам Солнцев напомнил, что актриса и режиссер Рената Литвинова со своей подругой, певицей Земфирой, живет в Париже уже довольно давно — несколько лет. Раскрыл он и заработки Литвиновой.По словам Солнцева, Рената нередко участвует в модных показах мировых брендов — в качестве «приглашенной звезды». Кроме того, Литвинова входит в состав жюри различных кинофестивалей. Блогер добавил: не исключено, что Литвинову поддерживает материально ее бывший муж, бизнесмен Леонид Добровский, от которого она родила дочь Ульяну. Во всяком случае, именно он купил в Париже жилье для Ренаты и Ульяны. Наконец, по мнению Солнцева, Литвинова продолжает писать сценарии, за которые тоже идут деньги, сообщает издание «МК» со ссылкой на «Экспресс-газету».