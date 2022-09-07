Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете
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Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете

Режиссера Виталия Манского объявили в розыск. Никита Михалков обвинил его в клевете

Режиссера-документалиста Виталия Манского объявили в розыск. Ранее на него завели уголовное дело о клевете за слова о воровстве на Московском международном кинофестивале — об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак. Так, Манский заявил, что на ММКФ "воруется не меньше 85% бюджета".

Его слова не понравились режиссеру Никите Михалкову, который является президентом кинофестиваля. Он написал на Манского заявление и обвинил в клевете.

Свидетелем по этому делу проходит Ксения Собчак, которую накануне вызвали в МВД. Манский сказал, Михалков обиделся, пришел в полицию, написал заявление, там возбудили уголовное дело, попросили меня дать показания, — написала она в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".

Манский прокомментировал ситуацию "Осторожно Media". Я не в том возрасте, чтобы жалеть о сказанных мною словах. Дело в том, что я не живу в России и не согласен с происходящим в России. А у Никиты Сергеевича, видимо, есть потребность доказать, что он не пилит бюджеты — такая возможность у него как раз появилась в результате моей оценки его деятельности. Ему достаточно просто опубликовать документацию и бюджет. Он добавил, что ММКФ исключили из продюсерской ассоциации, "никто из видных деятелей на него не приезжает" и "никто в мире о нем не пишет", несмотря на огромные бюджеты, которые на него выделяются.

Если у Никиты Михалкова есть потребность в том, чтобы доказать, что он бессеребренник, могу пожелать ему успехов.Манский также ответил на вопрос журналиста, делается ли это для того, чтобы он не вернулся в Россию. Мне уже 100 раз прямо говорили. Теперь решили действовать. Виталий Манский, который с 2014 года живет в Латвии, поддерживает политическую оппозицию, а также осудил военную спецоперацию РФ на Украине. Никита Михалков, напротив, поддерживает спецоперацию и критикует тех, кто покинул страну в связи с политической обстановкой.


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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