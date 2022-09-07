Россиян хотят заставить платить еще больше за ЖКХ
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Россиян хотят заставить платить еще больше за ЖКХ

Россиян хотят заставить платить еще больше за ЖКХ
Жителей домов хотят обезопасить, но за это придется платить собственникам жилья. Российских граждан, проживающих в газифицированных домах, могут обязать устанавливать и обслуживать за свой счет приборы, анализирующие утечку голубого топлива. Новый законопроект будет в ближайшее время внесен на слушания в нижнюю палату парламента. В комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы считают, что установка газоанализаторов позволит предотвратить аварии, которые регулярно происходят в жилых домах. Стоимость самих приборов, а также их установку и обслуживание включат в тарифы за коммуналку. Как заявила одна из авторов законопроекта Светлана Разворотнева, приборы срабатывают в случае утечки, — они либо громко сигналят, оповещая жителей, либо автоматически отключают подачу газа, предотвращая возгорание. Устанавливать газоанализаторы в случае принятия закона будут в порядке очереди. Контролировать процесс и проводить техническое обслуживание будет компания, которая поставляет топливо в дома.   В настоящий момент собственники самостоятельно заключают договор на обслуживание газового оборудования в своих домах и квартирах. Однако, по данным «Известий», больше половины владельцев жилья данное требование проигнорировали. Поэтому в их домах кухонные плиты, панели и другие приборы не проверяются, что и приводит к утечкам газа и авариям. Всего в России газифицировано около 600 000 многоквартирных домов из 2,2 млн, что составляет 27%. Как правило, газ проведен в домах, построенных в прошлом веке. Новостройки обеспечивают иными видами топлива. Стоимость газоанализатора с установкой начинается от 3 500 рублей, за такие деньги можно приобрести прибор, который подает сигнал в случае утечки. Модели с клапаном, перекрывающие подачу топлива при превышении его содержания в воздухе, стоят около 5 500 рублей. Светлана Разворотнева считает, что компании будут приобретать приборы оптом по более доступным ценам. К тому же граждане смогут оплачивать установку в рассрочку. Поэтому депутат уверена, что повышения стоимости коммунальных услуг большинство россиян может и не заметить. Завышение цены и мошенничество при монтаже оборудования будут исключены, говорит парламентарий.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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