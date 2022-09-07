Россиян предупредили о таящейся в расширениях для браузеров опасности
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Россиян предупредили о таящейся в расширениях для браузеров опасности

Россиян предупредили о таящейся в расширениях для браузеров опасностиЭксперт Коростелев предупредил россиян о краже данных с помощью расширений для браузеров

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, какую опасность могут нести для пользователей расширения для браузеров. Чтобы избежать рисков, которые могут таиться в таких программах, эксперт посоветовал скачивать расширения только из официальных магазинов разработчиков.

Коростелев предостерег россиян от установки расширений для браузеров из неофициальных источников. Он объяснил, что авторы таких расширений могут получить доступ к браузеру пользователя и украсть логины и пароли от его учетных записей и другие персональные данные, а также тайком установить на устройство вредоносное программное обеспечение.

Кроме того, злоумышленники могут узнать статистику посещения сайтов своей жертвы или поменять рекламу на ресурсах, на которые заходит пользователь, на свою, предупредил IT-эксперт.

Специалист подчеркнул, что опасность могут нести и безобидные на первый взгляд расширения. В качестве примера он привел программу, которая позволяет вернуть предыдущий дизайн любой социальной сети. По словам Коростелева, как только пользователь, установивший это расширение, вводит логин и пароль в социальной сети, эти данные оказываются в руках злоумышленника.

«Расширения нередко помогают, и поэтому их можно ставить, но исключительно из магазинов разработчиков. К тому же всегда нужно спрашивать себя: "А зачем мне то или иное расширение?". Ведь если вы поставите его "про запас" (просто так, на всякий случай — прим. «Ленты.ру»), то есть вероятность, что ко времени эксплуатации его уже взломают, и вы попадете в зону риска», — добавил он.

Ранее Коростелев высказался о безопасности VPN-сервисов, заявив, что использовать их нужно только при необходимости. Также эксперт перечислил правила, которым нужно следовать в случае использования приложений для обхода блокировок.

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По материалам: lenta.ru

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