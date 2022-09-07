Россиянам анонсировали новые штрафы за жестокое обращение с домашними животными

Вадим Карасев

В Госдуме анонсировали новые штрафы за жестокое обращение с домашними животными

В России появятся новые штрафы за жестокое обращение с животными. Их введение анонсировал первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Буратов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам парламентария, речь идет, в частности, о штрафе за выброшенных питомцев. Административное наказание за такой вид правонарушения будет составлять до 30 тысяч рублей.

Также владельцев домашних питомцев будут штрафовать, если их животное кого-то покусало. Размер штрафа может достигать 200 тысяч рублей.

«Появятся штрафы за жестокое обращение с животными — в дополнение к имеющейся уже действующей уголовной статье будет еще административная — до ста тысяч рублей. Это для того, чтобы не уходили малолетние правонарушители от ответственности, которые сегодня не попадают под действие Уголовного кодекса, и те, кто не убил, не расчленил, а ударил, пнул и так далее», — рассказал Буратов.

Он добавил, что дополнительно будет введена ответственность для чиновников, которые не соблюдают закон об ответственном обращении с животными и не строят приюты.

Ранее в сентябре зоозащитники обвинили российских чиновников в отравлении стерилизованных собак. Инцидент произошел в станице Павловской Краснодарского края.