Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4 фото)
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Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4 фото)

Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производствуРазработчики говорят, что все в этой модели сделано с учетом аэродинамики. Мощность полноприводной машины составляет 1196 лошадиных сил, масса - 1445 килограммов, а длина — 4298 мм. Стоит будет около 1,1245 миллиона долларов.


Силовая конструкция у него состоит из корытообразной алюминиевой емкости, к которой прикреплены алюминиевые же подрамники. А кузовные панели и безумный аэродинамический обвес выполнены из углепластика. Изначально задумывался как гибрид, и в итоге конструкторы пришли к такой концепции: батарея с жидкостным охлаждением, по электромотору на колесо (каждый выдает по 299 л.с. и 450 Нм) и газотурбинная генераторная установка Cosworth мощностью 47 л.с.
Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству
Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству
Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству
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По материалам: триникси

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Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4 фото)
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