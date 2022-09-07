Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4 фото)

Вадим Карасев

Разработчики говорят, что все в этой модели сделано с учетом аэродинамики. Мощность полноприводной машины составляет 1196 лошадиных сил, масса - 1445 килограммов, а длина — 4298 мм. Стоит будет около 1,1245 миллиона долларов.Силовая конструкция у него состоит из корытообразной алюминиевой емкости, к которой прикреплены алюминиевые же подрамники. А кузовные панели и безумный аэродинамический обвес выполнены из углепластика. Изначально задумывался как гибрид, и в итоге конструкторы пришли к такой концепции: батарея с жидкостным охлаждением, по электромотору на колесо (каждый выдает по 299 л.с. и 450 Нм) и газотурбинная генераторная установка Cosworth мощностью 47 л.с.