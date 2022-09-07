Саша Черно стремится сохранить брак, поэтому она не согласна с Ксенией Бородиной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Саша Черно стремится сохранить брак, поэтому она не согласна с Ксенией Бородиной

Саша Черно стремится сохранить брак, поэтому она не согласна с Ксенией Бородиной

Саша Черно стремится сохранить брак, поэтому она не согласна с Ксенией Бородиной
Саша Черно дошла до развода со своим избранником — Йосифом Оганесяном, однако обиды в итоге отошли на второй план, так как сохранение семьи на первом месте. Сейчас Ксения Бородина делает всё возможное для раскрутки своего конкурса для женщин, переживших развод. Однако количество людей, которые с ней не согласны, растёт с каждым днём. Женщины поделились на два фронта. Одни желают всё возможное, чтобы сохранить свой брак и отношения, а другие посоветовали создать общий чат и пригласить туда всех бывших разведённых участниц Дом-2.

Вот и Саша Черно уверяет, что она пошли дошла до окончательного разрыва отношений и Иосифом Оганесяном. Однако брак в итоге у неё встал на первое место, поэтому она предпочла забыть старые обиды. Женщина сообщила, что она приложила массу усилий, чтобы её ребёнок рос в полноценной семьей, в которой Йосиф будет выглядеть примерным отцом.

Однако почему никто не хочет пользоваться советами Ксении Бородиной? Интересно, им просто денег жалко или в действительности им хватило с лихвой советов Ксюши во время своего пребывания на Дом-2 и теперь они боятся их, словно он?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

На ВЭФ-2022 прошла дискуссия "Клуба губернаторов"
На ВЭФ-2022 прошла дискуссия "Клуба губернаторов"
Техника удара на высоте
Техника удара на высоте
Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года
Глава ВТБ спрогнозировал падение ВВП России по итогам 2022 года
Саша Черно стремится сохранить брак, поэтому она не согласна с Ксенией Бородиной
Саша Черно стремится сохранить брак, поэтому она не согласна с
Добавить режим «Новая игра+» в Cyberpunk 2077 оказалось «слишком сложно»
Добавить режим «Новая игра+» в Cyberpunk 2077 оказалось «слишком
Агрессия и нападки: как защитить себя от негатива и токсичных личностей
Агрессия и нападки: как защитить себя от негатива и токсичных
Беспокоят почки: что можно пить при заболеваниях этого органа
Беспокоят почки: что можно пить при заболеваниях этого органа
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с
Описана реакция иностранцев на волну переезда новых русских за границу в 1990-х
Описана реакция иностранцев на волну переезда новых русских за
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Какие знаки зодиака ждут судьбоносные встречи в сентябре 2022 года
Какие знаки зодиака ждут судьбоносные встречи в сентябре 2022 года

Топ на сегодня

Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 сентября 2022 года: как лучше провести
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости газа
В Польше пожаловались на «лавину отчаянных сообщений» из-за стоимости
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту "Тренер"
Херсонская область присоединилась к всероссийскому проекту
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году
Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума
Хешрейт Ethereum Classic достиг исторического максимума

Еще по теме

Черно раскрыла шокирующие подробности «волшебства» с Иосифом
Саша Черно выставила Иосифа Оганесяна на раскладушку
Саша Черно уверена, что их с Иосифом Оганесяном никто не разлучит
Дом 2 - Дневной - Выпуск 5005, Lite (22.01.2018) ТНТ