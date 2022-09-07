Саша Черно стремится сохранить брак, поэтому она не согласна с Ксенией Бородиной

Вадим Карасев

Сейчас Ксения Бородина делает всё возможное для раскрутки своего конкурса для женщин, переживших развод. Однако количество людей, которые с ней не согласны, растёт с каждым днём. Женщины поделились на два фронта. Одни желают всё возможное, чтобы сохранить свой брак и отношения, а другие посоветовали создать общий чат и пригласить туда всех бывших разведённых участниц Дом-2.Вот и Саша Черно уверяет, что она пошли дошла до окончательного разрыва отношений и Иосифом Оганесяном. Однако брак в итоге у неё встал на первое место, поэтому она предпочла забыть старые обиды. Женщина сообщила, что она приложила массу усилий, чтобы её ребёнок рос в полноценной семьей, в которой Йосиф будет выглядеть примерным отцом.Однако почему никто не хочет пользоваться советами Ксении Бородиной? Интересно, им просто денег жалко или в действительности им хватило с лихвой советов Ксюши во время своего пребывания на Дом-2 и теперь они боятся их, словно он?