Сравнение работы Cyberpunk 2077 на Xbox Series S в режиме качества и производительности
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Сравнение работы Cyberpunk 2077 на Xbox Series S в режиме качества и производительности

Сравнение работы Cyberpunk 2077 на Xbox Series S в режиме качества и производительности


Вчера студия CD Projekt RED выпустила обновление для Cyberpunk 2077. Вместе с этим обновлением, на приставках Xbox Series S стал доступен режим производительности — 60 FPS. Согласно описанию обновления, в 60 FPS игра работает на консолях Xbox Series S в диапазоне от 800p до 1080p, в режиме динамического масштабирования разрешения.

В сети появились первые видео, в которых сравнивается работает Cyberpunk 2077 на Xbox Series S в режиме качества и режиме производительности. Можно посмотреть, сильно ли проект отличается графически в разных режимах, и насколько стабильно работает игра Cyberpunk 2077 на Xbox Series S в 60 FPS.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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