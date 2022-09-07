Светлана Лобода - наглая с надутыми губами, заявил Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин жестко отреагировал на заявление Лободы. Артист ответил на громкое заявление Светланы Лободы о том, что все лучшее в культуре России было якобы создано украинскими гражданами.Шаляпин согласился с тем, что на российской сцене, действительно, выступало много украинцев. Однако тот вклад, который они внесли в культуру нашей страны, можно будет оценить только спустя какое-то время. «Только ведь талант проверяется временем, а не наличием накаченных губ и наглости. Так что время покажет, насколько яркий след оставила в русской культуре Лобода и подобные ей», — цитирует Прохора Шаляпина издание РИА ФАН со ссылкой на «Экспрес-газету».