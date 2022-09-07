Светлана Лобода ошалела от своей популярности, считает Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о поведении Светланы Лободы. Артистка вновь дала большое интервью, в котором рассказала, как сейчас живет и что будет делать без концертов в России. Иосиф Пригожин остался недоволен словами украинской артистки. Светлана Лобода без тени смущения заявила, что являлась первой звездой в России. Но решила отказаться от всех благ, которые ей дала наша страна. Например, визит в Россию для нее теперь невозможен, отменены все гастрольные концерты и корпоративные мероприятия. Певица вернула все авансы и решила, что больше не будет выступать для россиян. Слова блондинки задели продюсера Иосифа Пригожина. Он знает, как начинался творческий путь Лободы, а потому удивился тому, как ведет себя звезда сейчас.«Еще несколько лет назад Лобода бегала по продюсерам и пыталась хоть что-то заработать, а сейчас, как появилось пару копеек, ошалела от собственного мнения. На земле надо стоять, а не в космосе. У артистов сейчас поголовная мания величия, они себя чувствуют какими-то «богами», — прокомментировал свое отношение к словам Светланы Пригожин. Продюсера удивляет, что они не пытаются призывать к миру или же сделать качественный продукт, а выслуживаются перед кем-то и рассказывают про свою избранность. «Вы почитайте лучше райдеры их, и вместо того, чтобы заказывать носки с подушками, хоть бы копейку своим же беженцам перевели», — сказал Иосиф News.ru. Напомним, несмотря на то, что основной капитал Светлана Лобода заработала в России и даже проживала в Подмосковье, она критически отнеслась к специальной военной операции по защите Донбасса. В этом ее поддержали рэпер Потап, певица Настя Каменских, Макс Барских и другие украинские знаменитости. К слову, Светлана Лобода недавно объявила о мировом туре. Она выступит не только в Европе, но и в некоторых городах США. Часть денег она обещала перевести на благотворительность.