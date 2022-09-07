Светлана Лобода заявила, что она была лучшей певицей в России

Певица Светлана Лобода высказалась о своем успехе в России. Артистка в интервью с Екатериной Гордеевой* заявила, что считает себя певицей номер один в России. «Я потеряла очень многое. Я была номером один среди артистов в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там. Тот успех, который Россия мне дала. Но я не могу идти на сделку со своей совестью», сказала Светлана Лобода.Как отметила Лобода, она хочет остаться человеком. «Не хочу, чтобы мне перед собой было стыдно. Я не против некоторых людей в России. Я от них не отказываюсь», — заметила Лобода. Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране. * Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.