Светлана Лобода заявила, что все лучшее в России создавалось украинцами

Певица Светлана Лобода сделала громкое заявление. Артистка в интервью с Екатериной Гордеевой* заявила, все лучшее в России создавали на сцене украинцы. «Мы все работали в России. И лучший продукт, на мой взгляд, который создавался в России, он создавался украинцами. Режиссерами, хореографами, танцорами, артистами. Но все обнулилось. Все стало слишком однозначно», сказала Светлана Лобода.Как отметила Лобода, ее разрывает от происходящего. «Меня уничтожили. Я была как маленький ребенок, который потерялся. Что дальше? Все время брала с собой деньги, раздавала их. Друзья говорили: «Света, так не делают», — заявила Лобода. Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране. * Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.