Свежие и вкусные бананы: как хранить плоды, чтобы они не чернели на протяжении 14 дней
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Свежие и вкусные бананы: как хранить плоды, чтобы они не чернели на протяжении 14 дней

Свежие и вкусные бананы: как хранить плоды, чтобы они не чернели на протяжении 14 дней

Свежие и вкусные бананы: как хранить плоды, чтобы они не чернели на протяжении 14 дней

Многие сталкивались с проблемой почернения бананов, но мало кто знает из-за чего это происходит, и продолжают дальше хранить плоды неправильно. Есть несколько способов, которые позволят сохранить эти фрукты свежими как можно дольше, чтобы они не темнели.

В каких условиях необходимо хранить бананы

Чтобы фрукты дольше сохраняли свой съедобный вид, нужно подбирать подходящие плоды. Во время покупки бананов стоит обращать внимание на то, какого цвета их кончики. Если зеленые, тогда нужно брать — они будут храниться продолжительное время. На них не должно быть различных трещин и вмятин, иначе они быстро испортятся.

Чтобы различные фрукты и овощи хранились долго, нужно соблюдать некоторые правила:

  • держать в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, без всяких вредителей и насекомых;
  • гроздь бананов можно держать в подвешенном виде;
  • их хвостики следует обернуть фольгой либо пищевой пленкой для продления срока хранения плодов.

Чтобы на бананах не появлялись черные пятна, стоит придерживаться таких советов:

  • держать их в полиэтиленовых кульках не стоит, потому что прохладная среда внутри такого пакета создает парниковый эффект, который негативно влияет на плоды;
  • остальные виды фруктов нужно держать отдельно от бананов, иначе все плоды быстро испортятся;
  • желательно хранить каждый банан отдельно с завернутым в пленку хвостиком;
  • не стоит допускать того, чтобы на плоды попадал свет от солнечных лучей.

Как правильно хранить бананы в холодильнике

Кожура на бананах может почернеть, но внутри они останутся вкусными и свежими, как во время покупки. Есть несколько полезных советов, которые помогут сохранить бананы таковыми продолжительное время:

  • плоды стоит положить на полку в дверке либо в специальный отсек для фруктов;
  • бананы можно завернуть в газету — так они продержатся около 2 дней и не почернеют;
  • порезать банан на небольшие кусочки, сложить их в пищевой контейнер и поставить в холодильную камеру, а также их можно взбрызнуть лимонным соком, чтобы они дольше хранились.

Через какое время бананы начнут портиться

Около 5-7 часов бананы не буду темнеть, если их сначала подержать в кипяченой воде, а потом положить в холодильник. Плоды могут сохранять свой вкус и цвет около одного дня, если они порезанные и политые лимонным соком. Около 2 дней бананы не будут темнеть, если их хранить при комнатной температуре. 3-7 дней могут храниться спелые плоды. 14 дней хранятся зеленые бананы в прохладном помещении. Если их держать в морозилке, тогда они продержатся около 3 месяцев.

Эти советы будут полезны для тех, кто хочет хранить бананы дольше обычного, чтобы они сохраняли свой вкус и запах.

# Общество Еда
По материалам: rsute

Последние новости

Свежие и вкусные бананы: как хранить плоды, чтобы они не чернели на протяжении 14 дней
Свежие и вкусные бананы: как хранить плоды, чтобы они не чернели на
Злоумышленник получил 370 000 USDC в результате атаки на Nereus Finance
Злоумышленник получил 370 000 USDC в результате атаки на Nereus
Дом – полная чаша: как строят свою семью разные знаки зодиака
Дом – полная чаша: как строят свою семью разные знаки зодиака
Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Россия отвергла закупку оружия из КНДР
Польша направит ноту Германии о выплате репараций
Польша направит ноту Германии о выплате репараций
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Актер «Дома дракона» подтвердил фанатскую теорию о своем персонаже
Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят
Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят
The Witcher 3: Wild Hunt оптимизируют до Xbox Series X | S в конце года
The Witcher 3: Wild Hunt оптимизируют до Xbox Series X | S в конце
Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4 фото)
Самый безобразный спорткар Ariel Hipercar готов к производству (4
Назван срок окончания энергетического кризиса в Европе
Назван срок окончания энергетического кризиса в Европе
Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
Blockchain Capital поддержал стартап Fuel Labs в раунде на $80 млн
Павел Прилучный пару лет проживет с новой женой, считает психолог
Павел Прилучный пару лет проживет с новой женой, считает психолог

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с

Еще по теме

Как хранить овощи и фрукты, чтобы они дольше сохраняли свой внешний вид и витамины
Арбуз на новогоднем столе: как сохранить дыни и арбузы до Нового года
Эксперт Махонина рассказала, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими и как их хранить дома
В зиму с витаминами: секреты хранения яблок в квартире и в погребе