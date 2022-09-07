Свежие и вкусные бананы: как хранить плоды, чтобы они не чернели на протяжении 14 дней

Многие сталкивались с проблемой почернения бананов, но мало кто знает из-за чего это происходит, и продолжают дальше хранить плоды неправильно. Есть несколько способов, которые позволят сохранить эти фрукты свежими как можно дольше, чтобы они не темнели.

В каких условиях необходимо хранить бананы

Чтобы фрукты дольше сохраняли свой съедобный вид, нужно подбирать подходящие плоды. Во время покупки бананов стоит обращать внимание на то, какого цвета их кончики. Если зеленые, тогда нужно брать — они будут храниться продолжительное время. На них не должно быть различных трещин и вмятин, иначе они быстро испортятся.

Чтобы различные фрукты и овощи хранились долго, нужно соблюдать некоторые правила:

держать в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, без всяких вредителей и насекомых;

гроздь бананов можно держать в подвешенном виде;

их хвостики следует обернуть фольгой либо пищевой пленкой для продления срока хранения плодов.

Чтобы на бананах не появлялись черные пятна, стоит придерживаться таких советов:

держать их в полиэтиленовых кульках не стоит, потому что прохладная среда внутри такого пакета создает парниковый эффект, который негативно влияет на плоды;

остальные виды фруктов нужно держать отдельно от бананов, иначе все плоды быстро испортятся;

желательно хранить каждый банан отдельно с завернутым в пленку хвостиком;

не стоит допускать того, чтобы на плоды попадал свет от солнечных лучей.

Как правильно хранить бананы в холодильнике

Кожура на бананах может почернеть, но внутри они останутся вкусными и свежими, как во время покупки. Есть несколько полезных советов, которые помогут сохранить бананы таковыми продолжительное время:

плоды стоит положить на полку в дверке либо в специальный отсек для фруктов;

бананы можно завернуть в газету — так они продержатся около 2 дней и не почернеют;

порезать банан на небольшие кусочки, сложить их в пищевой контейнер и поставить в холодильную камеру, а также их можно взбрызнуть лимонным соком, чтобы они дольше хранились.

Через какое время бананы начнут портиться

Около 5-7 часов бананы не буду темнеть, если их сначала подержать в кипяченой воде, а потом положить в холодильник. Плоды могут сохранять свой вкус и цвет около одного дня, если они порезанные и политые лимонным соком. Около 2 дней бананы не будут темнеть, если их хранить при комнатной температуре. 3-7 дней могут храниться спелые плоды. 14 дней хранятся зеленые бананы в прохладном помещении. Если их держать в морозилке, тогда они продержатся около 3 месяцев.

Эти советы будут полезны для тех, кто хочет хранить бананы дольше обычного, чтобы они сохраняли свой вкус и запах.