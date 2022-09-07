Таджикистан и Туркменистан оказали гумпомощь пострадавшему от ливней Пакистану

Пострадавшему от ливней Пакистану Таджикистан и Туркменистан доставили топливо, стройматериалы, продукты и медицинские средства. Об этом сообщает «Мир 24».

Из Душанбе в Пакистан отправились 130 автомобилей с углем, стройматериалами, питьевой водой и продуктами. Гуманитарную помощь оказал и Туркменистан, отправив стране лекарства, медицинские средства и товары первой необходимости.

Проливные муссонные дожди продолжаются в Пакистане несколько месяцев. В результате наводнений погибли 1200 человек, пострадали свыше 30 миллионов жителей, полностью разрушены почти 300 тысяч домов, уничтожены посевы.