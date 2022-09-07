Таисии Повалий получила предательскую премию

Сын певицы Таисии Повалий высказался о судьбе мамы. На Украине Таисию Повалий критикуют за то, что она продолжает выступать в России. Сын артистки Денис попытался объяснить недоброжелателям, почему так произошло. По словам Дениса, его маму давно гнобили в родной Украине, возможно, именно поэтому она приняла решение уехать отсюда. «Напомню предысторию: 2004 год, наша семья бежит из Киева после угроза расправой из-за агитации за Януковича. 2014 год — снова выбирается пара артистов — Ани Лорак и Таисия Повалий, которые регулярно появляются на российском телевидении, и им присваивается почетное звание «Предатель Украины». 2019 год — при Зеленском маме, уже после того, как были повешены афиши первого за 15 лет юбилейного концерта в Киеве, отказывают в аренде ДК «Украина» под каким-то невнятным предлогом», — поделился 39-летний наследник Повалий в личном блоге.Сама Таисия Николаевна предпочитает не реагировать на негатив и не обращать внимания на то, что о ней говорят известные персоны. «Очень больно. Как-то не верится, что все это происходит с Таисией… Спалила мосты, вероятно. Есть какая-то грань, и она перешла эту грань», — сетовала актриса Ольга Сумская. Денис старается защищать маму, но ему не удается отбиваться от негатива в адрес своей семьи. «Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание. Вроде в душе стало мало беспокойства, а будущее все равно туманно. Настроение — протереть пыльный плинтус. «Как-то разрулится», — пишете вы на своих страничках с улыбками. Не надо только сюда про маму, ок? Это совсем отдельная ее история, я к ней отношения не имею!» — как-то откровенничал он.