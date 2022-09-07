The Weeknd возобновит концертный тур после потери голоса

Вадим Карасев

The Weeknd заявил о возобновлении концертного тура после потери голоса в Лос-Анджелесе

32-летний канадский исполнитель The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе) заявил о том, что возобновит свой концертный тур после того, как он потерял голос во время своего шоу. Об этом сообщает NME.

Первые два концерта музыкант даст 22 и 23 сентября в своем родном городе Торонто. Следующие шоу пройдут в Лос-Анджелесе, их дата будет известна позже.

Тесфаей отметил, что, по словам его лечащего врача, он сможет восстановить голосовые связки: «Доктор говорит, что мой голос в безопасности, и после отдыха я буду в форме и смогу устроить шоу, которого ждут мои фанаты из Торонто».

В понедельник, 5 сентября, стало известно, что The Weeknd потерял голос в начале своего сольного концерта в Лос-Анджелесе, в связи с чем был вынужден отменить шоу.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер вновь отменил мировой тур из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем. В июне этого года музыкант заявил о переносе своих концертов из-за частичного паралича лица. 31 июля исполнитель возобновил тур, однако после седьмого выступления, состоявшегося в Рио-де-Жанейро, объявил о том, что ему необходимо сконцентрироваться на восстановлении своего состояния.