The Witcher 3: Wild Hunt оптимизируют до Xbox Series X | S в конце года

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED активно работает над оптимизацией игры The Witcher 3: Wild Hunt до Xbox Series X | S и Playstation 5, дату релиза которой уже несколько раз переносили. В рамках отчета о доходах компании за первое полугодие руководитель CD Projekt RED Адам Кичиньски заявил, что разработка оптимизации «находится в пути», а ее релиз готовится в 4 квартале 2022 года. Напомним, ранее апдейт обещали выпустить в 2021 году, а после во втором квартале 2022 года.

Оптимизация The Witcher 3: Wild Hunt до Xbox Series X | S и Playstation 5 не ограничится техническими улучшениями. Разработчики намерены добавить в проект некоторый новый контент, который «вдохновлен» сериалом про Ведьмака от Netflix.

Напомним, ранее анонсировали новую игру в серии The Witcher, которая пока не имеет даты релиза. Известно, что она создается на движке Unreal Engine 5, а Адам Кичиньски ранее уже заявил, что новая сага о Ведьмаке будет состоять «более чем из одной игры».