Three Arrows Capital вывел $33 млн в stETH из пула ликвидности в Curve

Связанный с проходящим через процедуру банкротства криптовалютным хедж-фондом Three Arrows Capital (3AC) адрес вывел 20 945 stETH (~$33 млн) из пула ликвидности в Curve Finance.

На кошельке остаются 9400 ETH, 20 945 ETH и другие активы стоимостью $57,86 млн.

Address marked by Nansen as Three Arrows Capital (0x23

...8143) has removed ~20,945 stETH (~$33 million) from Curve. The address currently holds 9,400 ETH, 20,945 stETH and other tokens, worth a total of $57.86 million.https://t.co/gKpgXc4g4P — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 6, 2022

Партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран отметил, что на фоне приостановки Aave заимствований в Ethereum перед The Merge многие пользователи стали закрывать позиции в Curve, что может стать ремейком событий лета этого года.

Aave pausing ETH markets causing Instadapp to unwind massively in the stETH/ETH pool, and 3AC pulled their pool liquidity making it worse...



Did I just wake up back in July?



Is the next leg down really going to be the exact same trade unwinding!? — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) September 7, 2022

Аналитик под псевдонимом DeFiyst сообщил о росте процентной ставки по заимствованиям в Ethereum c 10% до 20%, что оказывает давление на курс stETH/ETH. Ситуацию может усугубить скорая продажа 3AC «стейкированного эфира».

«Больно быть в одной из этих стратегий прямо сейчас», — написал он.

Within 10 hours of this vote passing, ETH utilization has already ticked up another 2.5% (doubling the borrow APR from 10%->20%, and stETH/ETH is down 0.2%.



Painful to be in one of these strategies right now.



And there's still 13hrs to go until Aave WETH borrow is paused. https://t.co/diHysVRCc7 pic.twitter.com/E4ngmPDnN6 — DeFiyst (@DeFiyst) September 6, 2022

Дисконт stETH к ETH в Curve расширился до 4,15%. Аналитик Колин Ву не исключил интерес к извлечению выгоды из потенциальных PoW-форков сети второй по капитализации криптовалюты.

The stETH exchange price on Curve has dropped to 0.9585 ETH. There are currently 155,860 ETHs (accounting for 22.72%) and 530,141 stETHs (accounting for 77.28%) in the current pool. There may be some demand for receiving forked airdrops. https://t.co/8y3bNNEX3m — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 7, 2022

В то же время CEO аналитической платформы Nansen Алекс Сваневик обнаружил существенный приток «умных денег» в стейкированные версии ETH — stETH, aSTETH, cbETH, icETH и вывод заблокированных stETH на Aave.

interesting smart-money flows around ETH staking tokens



stETH, aSTETH, cbETH, icETH, ... pic.twitter.com/wmjDWL98p6 — Alex Svanevik 🐧 (@ASvanevik) September 7, 2022

Напомним, разработчики Ethereum запланировали миграцию основной сети на алгоритм Proof-of-Stake приблизительно на 15 сентября.

На днях они активировали обновление Bellatrix. Апгрейд является последним шагом перед The Merge.

