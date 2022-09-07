Товарооборот между Россией и Китаем взлетел

Вадим Карасев

Товарооборот России и Китая взлетел на 31,4 процента за восемь месяцев

Товарооборот России и Китая увеличился на 31,4 процента с января по август в годовом выражении, до 117,2 миллиарда долларов, пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За восемь месяцев экспорт Китая в Россию вырос на 8,5 процента, до 44,26 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР взлетел на 50,7 процента, до 72,95 миллиарда долларов. Только в августе объем торговли между странами достиг 19,21 миллиарда долларов.

Ранее власти двух стран поставили задачу довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов в год. По итогам 2021 года показатель увеличился на 35,8 процента, до 146,88 миллиарда долларов.

Согласно июльским данным главного таможенного управления Китая, за первые полгода 2022-го товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27,2 процента и составил 80,675 миллиарда долларов.