Ученые показали первое трехмерное изображение двойной звездной системы

Вадим Карасев

Для тех, кто любит космос и постоянно ищет новости об этом - читаем пост! Ученым удалось представить публике первое полное трёхмерное изображение двойной звёздной системы с планетой, вращающейся вокруг одной из звёзд. Перед нами газовый гигант GJ 896Ab - он вращается вокруг одной из звезд в тесной паре красных карликов, двигаясь при этом в обратном направлении.Двойная система GJ 896AB находятся в 20 световых годах от Земли. Она включает пару небольших и тусклых красных карликов массой в 44 и 17 процентов от массы Солнца. Одно их вращение друг вокруг друга занимает 229 лет.