Ученые показали первое трехмерное изображение двойной звездной системы
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Ученые показали первое трехмерное изображение двойной звездной системы

Для тех, кто любит космос и постоянно ищет новости об этом - читаем пост! Ученым удалось представить публике первое полное трёхмерное изображение двойной звёздной системы с планетой, вращающейся вокруг одной из звёзд. Перед нами газовый гигант GJ 896Ab - он вращается вокруг одной из звезд в тесной паре красных карликов, двигаясь при этом в обратном направлении.

Двойная система GJ 896AB находятся в 20 световых годах от Земли. Она включает пару небольших и тусклых красных карликов массой в 44 и 17 процентов от массы Солнца. Одно их вращение друг вокруг друга занимает 229 лет.
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По материалам: триникси

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