Вадим Карасев

Попавший в плен военнослужащий ВСУ рассказал об отношении своего командования к ВС РФ. Мужчина служил в 128-й элитной горно-штурмовой бригаде, по погибшим из этого подразделения был объявлен траур в Запорожье.

Как утверждает солдат по имени Назар, его рота попала под сильный минометный обстрел, но подкрепления не дождалась, сдавшись в плен российский армии. В тот момент у подразделения Назара даже не было патронов.

"Мы начали штурм батальоном. Наша рота и еще две на других направлениях. Взяли одну посадку, укрепились, нам сказали еще на одну посадку вперед идти. Там мы должны были окопаться, держать оборону и не пропустить ваши войска. Там начался сильный минометный обстрел, было много раненых, двухсотых. К нам должны были отправить подкрепление, но ваша группа скорее до нас дошла. У нас не было патронов, и мы сдались", – рассказал украинский военнопленный.



Как объяснили некоторые пленные, украинское командование мотивировало солдат идти в атаку тем, что российская армия якобы обернется в бегство, только завидев ВСУ. На деле этого не произошло, и сразу несколько рот 128-й бригады попали в плен. Назар предполагал, что его будут пытать, а затем отправят в Сибирь, однако, как пишут военкоры, в плену к нему отнеслись по-человечески.



По информации крупных мировых СМИ, украинская армия несет большие потери в ходе контрнаступления на Херсонском направлении. В перспективе возвращения Херсона под контроль Киева на Западе также сомневаются, однако для политического руководства США даже локальные успехи украинской армии позволят смягчить вероятное поражение на промежуточных выборах в Конгресс.

Последние новости украинского "контранаступления" на Херсон

Группировка Вооруженных сил Украины несет серьезные потери в районе Сухого Ставка и готовится к переброске подкреплений. Об этом сообщают военные корреспонденты и очевидцы событий.

По информации обозревателей, украинская армия готовит прорыв на контролируемую Россией Новую Каховку, однако ВСУ не хватает наступательного потенциала для того, чтобы добиться реального продвижения на фронте. Поэтому ВСУ ждет переброску подкреплений, чтобы укрепить собственные позиции в районе Благодатовка — Андреевка — Лозовое — Сухой Ставок.

Как утверждают очевидцы, российская артиллерия круглосуточно работает, поддержку ВС РФ также оказывает армейская авиация. В данный момент украинская армия не способна перебросить существенные подкрепления на Херсонское направление.

Карта наступления ВСУ на Херсонском направлении

Трудности ВСУ обусловлены уничтожением понтонных мостов через реку Ингулец, из-за чего украинские подразделения вынуждены передвигаться на небольших лодках. По информации военкоров, из других регионов украинская армия перебрасывает военнослужащих в школьных и рейсовых автобусах, сосредотачивая их в поселках и лесопосадках ближе к реке, а также подготавливая инженерную технику для возведения новых переправ и переброски вновь прибывших сил.

29 августа украинские СМИ заявили о начале контрнаступления на Херсон. Военкоры сообщали об активизации ВСУ на Херсонском, Криворожском и Николаевском направлениях. 30 августа российские войска разгромили наступление украинских войск, проведенное по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. Атакующие понесли серьезные потери. 1 сентября российской стороне удалось предотвратить захват Запорожской АЭС украинским спецназом.