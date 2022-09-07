Умер японский режиссер Масахиро Кобаяси
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Умер японский режиссер Масахиро Кобаяси

Умер японский режиссер Масахиро КобаясиВ возрасте 68 лет умер японский режиссер Масахиро Кобаяси

В возрасте 68 лет ушел из жизни японский режиссер Масахиро Кобаяси. Об этом сообщает Variety.

Кобаяси скончался от рака 20 августа, но о его смерти стало известно лишь 7 сентября. Уточняется, что Масахиро боролся с болезнью долгие годы.

Кобаяси родился в Токио в 1954 году. Как режиссер дебютировал в 1996 году, сняв фильм «Время закрытия» (Closing Time). Среди других работ Масахиро — «Идущий по снегу», «Совершенная грусть», «Травля», «Сыщик», «Возрождение», «Японская трагедия», «Мы незнакомы, когда встречаемся». Три года подряд картины режиссера демонстрировались на Каннском фестивале. Последней работой кинодеятеля стал фильм «Лир на берегу», премьера которого состоялась в июне 2017 года.

Ранее стало известно о смерти французского режиссера Жюста Жакена, создателя фильма «Эммануэль».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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