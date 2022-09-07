В A Plague Tale: Requiem все же будет русская локализация, разработчики сообщили об ошибке

Вадим Карасев





Несколько часов назад разработчики игры A Plague Tale: Requiem опубликовали в официальных аккаунтах в социальных сетях информацию о том, что игра не получит русскую локализацию. Они представили полный список языков, на которые будет переведет проект, среди которых не оказалось русского. Как оказалось, это была ошибка.

Некоторое время спустя после первоначальной публикации, в Twitter-аккаунте A Plague Tale: Requiem появилось извинение и обновление от разработчиков. Они опубликовали новое сообщение, где извинились за «оплошность», отметив, что русская локализация в A Plague Tale: Requiem все же появится, в формате субтитров.





Напомним, релиз A Plague Tale: Requiem состоится 18 октября на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра будет в Game Pass.