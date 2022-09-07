В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года

В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года

В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года

В сентябре нас ждут несколько важных астрологических событий, которые могут значительно повлиять на жизнь. Наиболее важное из них — ретроградный Меркурий, который начинает свое обратное движение 10 сентября 2022 года. Оно продлится в течение всего месяца — вплоть до 2 октября, и сулит значительные перемены в жизни людей, а нередко и крах всех планов.

Что представляет собой ретроградный Меркурий


Принято считать, что все планеты Солнечной системы, которые движутся вокруг Солнца по своей орбите, время от времени меняют направление движения в обратную сторону. На самом деле это всего лишь визуальный эффект, который объясняется оптической иллюзией при наблюдении с Земли. Однако в астрологии он имеет особое значение, поскольку этот период может принести в жизнь людей существенные изменения.

Это заметили еще наши далекие предки, которые при наблюдении за ночным небом отмечали связь  между положением звезд и процессами, происходящими на земле. С ретроградным движением Меркурия, которое происходит примерно 3-4 раза в год, связывают наиболее опасные явления.

Меркурий — самая маленькая, стремительная и близкая к Солнцу планета. Она совершает свой оборот вокруг светила в течение 88 дней. Мы можем наблюдать иллюзию ретроградного движения Меркурия в тот период, когда он проходит по своей орбите мимо Земли.

С чем связана опасность ретроградного движения Меркурия


Считается, что обратное движение планет нарушает естественные биоритмы всего живого на Земле. А поскольку Меркурий — довольно быстрая планета, то это влияние усиливается в разы, воздействует на все сферы жизни, и не каждый человек способен ему противостоять.

В период ретроградного движения Меркурия происходят многие негативные процессы, которые человек не может объяснить. Меняется наше поведение, восприятие многих аспектов жизни, привычный ход событий.

Многие люди страдают от головной боли, ощущают слабость и упадок сил, у них могут возникать перепады настроения, подскакивать артериальное давление, нарушаться сердечно-сосудистая деятельность. У одних возникает депрессия, другие становятся склонны к конфликтам и агрессивному поведению.

Проводилось множество исследований, цель которых — найти объяснения, почему обратное движение Меркурия так влияет на обитателей Земли. Существовала теория о гравитационных силах планеты и их взаимодействии с водой, содержащейся в клетках нашего организма, но она так и осталась недоказанной.

Как следует вести себя в период ретроградности Меркурия начиная с 9 сентября 2022 года


В первый месяц осени Меркурий начнет свое ретроградное движение в знаке Весов 10 сентября, но уже накануне, 9 сентября, многие ощутят его негативное влияние. Чем энергетически слабее человек, тем беззащитнее он оказывается перед этим явлением.

Меркурий управляет всем, что связано с движением, общением, коммуникациями. Поэтому людям, подверженным влиянию ретроградного Меркурия, этот период лучше провести дома, в спокойной, привычной обстановке. Желательно отказаться от путешествий, дальних поездок, командировок, следует быть крайне осторожными за рулем, а по возможности пересесть на общественный транспорт.

В этот период не стоит покупать никакую технику и средства связи — они не будут долго работать. По возможности следует ограничить коммуникации, велика вероятность встретиться с негативными людьми и принести в свою жизнь дополнительные проблемы.

В период ретроградного Меркурия нельзя заниматься юридическим оформлением бумаг, сделками, куплей-продажей недвижимости. Любую полученную информацию следует тщательно перепроверять, решение любых серьезных вопросов тщательно продумывать, и, конечно же, стараться избегать любых конфликтов и выяснения отношений.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

Последние новости

Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных инфлюенсеров
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил Шахназаров
Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу

Еще по теме

Ясновидящая рассказала, как ретроградный Меркурий в сентябре 2022 года изменит жизнь людей
Ретроградный Меркурий - миф или настоящая катастрофа
Ретроградный Меркурий с 27 сентября 2021 года: основные опасности этого периода
Конец ретроградного Меркурия 4 февраля 2022 года: что нас ждет в ближайшем будущем