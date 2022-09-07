В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года

В сентябре нас ждут несколько важных астрологических событий, которые могут значительно повлиять на жизнь. Наиболее важное из них — ретроградный Меркурий, который начинает свое обратное движение 10 сентября 2022 года. Оно продлится в течение всего месяца — вплоть до 2 октября, и сулит значительные перемены в жизни людей, а нередко и крах всех планов.

Что представляет собой ретроградный Меркурий





Принято считать, что все планеты Солнечной системы, которые движутся вокруг Солнца по своей орбите, время от времени меняют направление движения в обратную сторону. На самом деле это всего лишь визуальный эффект, который объясняется оптической иллюзией при наблюдении с Земли. Однако в астрологии он имеет особое значение, поскольку этот период может принести в жизнь людей существенные изменения.

Это заметили еще наши далекие предки, которые при наблюдении за ночным небом отмечали связь между положением звезд и процессами, происходящими на земле. С ретроградным движением Меркурия, которое происходит примерно 3-4 раза в год, связывают наиболее опасные явления.

Меркурий — самая маленькая, стремительная и близкая к Солнцу планета. Она совершает свой оборот вокруг светила в течение 88 дней. Мы можем наблюдать иллюзию ретроградного движения Меркурия в тот период, когда он проходит по своей орбите мимо Земли.

С чем связана опасность ретроградного движения Меркурия





Считается, что обратное движение планет нарушает естественные биоритмы всего живого на Земле. А поскольку Меркурий — довольно быстрая планета, то это влияние усиливается в разы, воздействует на все сферы жизни, и не каждый человек способен ему противостоять.

В период ретроградного движения Меркурия происходят многие негативные процессы, которые человек не может объяснить. Меняется наше поведение, восприятие многих аспектов жизни, привычный ход событий.

Многие люди страдают от головной боли, ощущают слабость и упадок сил, у них могут возникать перепады настроения, подскакивать артериальное давление, нарушаться сердечно-сосудистая деятельность. У одних возникает депрессия, другие становятся склонны к конфликтам и агрессивному поведению.

Проводилось множество исследований, цель которых — найти объяснения, почему обратное движение Меркурия так влияет на обитателей Земли. Существовала теория о гравитационных силах планеты и их взаимодействии с водой, содержащейся в клетках нашего организма, но она так и осталась недоказанной.

Как следует вести себя в период ретроградности Меркурия начиная с 9 сентября 2022 года





В первый месяц осени Меркурий начнет свое ретроградное движение в знаке Весов 10 сентября, но уже накануне, 9 сентября, многие ощутят его негативное влияние. Чем энергетически слабее человек, тем беззащитнее он оказывается перед этим явлением.

Меркурий управляет всем, что связано с движением, общением, коммуникациями. Поэтому людям, подверженным влиянию ретроградного Меркурия, этот период лучше провести дома, в спокойной, привычной обстановке. Желательно отказаться от путешествий, дальних поездок, командировок, следует быть крайне осторожными за рулем, а по возможности пересесть на общественный транспорт.

В этот период не стоит покупать никакую технику и средства связи — они не будут долго работать. По возможности следует ограничить коммуникации, велика вероятность встретиться с негативными людьми и принести в свою жизнь дополнительные проблемы.

В период ретроградного Меркурия нельзя заниматься юридическим оформлением бумаг, сделками, куплей-продажей недвижимости. Любую полученную информацию следует тщательно перепроверять, решение любых серьезных вопросов тщательно продумывать, и, конечно же, стараться избегать любых конфликтов и выяснения отношений.