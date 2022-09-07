В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга
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В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга

В даркнете начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга«Известия»: в даркнете хакеры начали продавать удаленный доступ к машинам каршеринга

В теневом интернете появились предложения по покупке удаленного доступа к управлению автомобилями одного из операторов каршеринга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитика по угрозам безопасности транспортного сектора «Лаборатории Касперского» Олега Ягодина.

Как стало известно изданию, пользователям даркнета предлагают приобрести доступ к аккаунту администратора сервиса. С его помощью можно отслеживать местоположение автомобиля, открывать и закрывать его, включать и выключать двигатель.

Источники издания в четырех каршеринговых компаниях убеждены, что заблокировать двигатель удаленно невозможно. В то же время эксперты по информационной безопасности уверены, что это можно сделать. Как пояснил газете Олег Ягодин, в любом сервисе каршеринга имеется панель управления с привилегиями администратора на случай внештатных ситуаций.

Ведущий консультант информационной безопасности компании R-Vision Евгений Грязнов также подтвердил наличие возможности безопасной удаленной блокировки двигателя. «Современный автомобиль каршеринга — это не просто автомобиль, а еще и скрытый дополнительный бортовой компьютер с множеством датчиков, постоянно передающий информацию о своем состоянии компании-оператору», — отметил он.

По мнениям экспертов, получившие доступ к панели управления каршеринга злоумышленники могут использовать его для шантажа или с целью навредить конкретному человеку.

Ранее Роскомнадзор (РКН) начал расследование масштабной утечки в даркнет данных водителей Москвы и Подмосковья.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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