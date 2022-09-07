В Германии оценили возможность пережить зиму без российского газа
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В Германии оценили возможность пережить зиму без российского газа

В Германии оценили возможность пережить зиму без российского газаDer Spiegel: Германии будет тяжело заполнить свои газовые хранилища к предстоящей зиме

Экономика Германии грядущей зимой столкнется со сложностями после остановки «Северного потока» со стороны «Газпрома». Возможность ФРГ пережить зиму без российского газа оценило издание Der Spiegel.

Отмечается, что Берлину будет тяжело заполнить свои газовые хранилища к предстоящему зимнему сезону.

Автор материала добавил, что граждане могут не переживать, так как правительство страны закупит топливо у других государств, хотя на это уйдет гораздо больше денег.

В начале августа портал Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике, также сообщал, что среди всех европейских стран самые высокие цены на топливо в Нидерландах. Голландцы платят около 28 центов за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа, что, например, в 11 раз выше, чем в Венгрии.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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