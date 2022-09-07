В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами

Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk.

По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. При этом монеты не торговались ни на одной из бирж.

«Преступники заманивали клиентов, обещая процентные ставки от 0,05% до 1% в день в зависимости от вложенной суммы», — пояснили в полиции.

Предположительно, от мошеннической схемы пострадали более 1400 человек. Правоохранители затруднились назвать точную сумму ущерба из-за «расхождений», но допустили, что он может составить от $6 до $12 млн.

Согласно изданию, на данный момент известно о 24 жертвах, потерявших $4,4 млн рупий ($55 140). В правоохранительных органах отметили, что количество пострадавших будет увеличиваться по мере расследования.

Напомним, в августе власти Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют.

Ранее Федеральная торговая комиссия США оценила ущерб от связанных с цифровыми активами преступлений более чем в $1 млрд.