В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами
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В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами

В Индии арестовали подозреваемых в мошеннической схеме с криптовалютами


Правоохранительные органы штата Махараштра (Индия) арестовали подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Об этом пишет CoinDesk.


По версии следствия, Ритеш Дилип Кумар Сиклигар и Мохан Патил обещали инвесторам высокую прибыль от вложений в цифровые активы SMP и Magic 3x. При этом монеты не торговались ни на одной из бирж.


«Преступники заманивали клиентов, обещая процентные ставки от 0,05% до 1% в день в зависимости от вложенной суммы», — пояснили в полиции.


Предположительно, от мошеннической схемы пострадали более 1400 человек. Правоохранители затруднились назвать точную сумму ущерба из-за «расхождений», но допустили, что он может составить от $6 до $12 млн.


Согласно изданию, на данный момент известно о 24 жертвах, потерявших $4,4 млн рупий ($55 140). В правоохранительных органах отметили, что количество пострадавших будет увеличиваться по мере расследования.


Напомним, в августе власти Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют.


Ранее Федеральная торговая комиссия США оценила ущерб от связанных с цифровыми активами преступлений более чем в $1 млрд.

# Экономика индия, мошенничество, новости
По материалам: ForkLog

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