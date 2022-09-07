В США заявили о готовности Индии обсуждать лимит цен на российскую нефть
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В США заявили о готовности Индии обсуждать лимит цен на российскую нефть

В США заявили о готовности Индии обсуждать лимит цен на российскую нефтьМинфин США: Индия посылает сигналы о готовности обсуждать лимит цен на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о готовности Индии обсуждать ограничение цен на российскую нефть. Об этом он сообщил изданию Bloomberg.

Он рассказал, что с ним связался министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. «На выходных я получил воодушевляющее сообщение от министра нефти Индии о том, что они рассматривают присоединение», — поделился Адейемо.

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились установить потолок цен на нефть из России. Вместе с тем они планируют создать специальный механизм смягчения, который организует доступ наиболее уязвимым и нуждающимся странам к топливу из России.

Ранее Хардип Сингх Пури отреагировал на инициативу о введении лимита цен на российскую нефть. Он пообещал «очень внимательно» отнестись к предложению, отметив, что на данный момент невозможно предугадать последствия этого решения. Пури также напомнил о критике, с которой столкнулась Индия после увеличения поставок нефти из Москвы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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