В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита

Вадим Карасев

В сети обсуждают игру актера Мэтта Смита и его персонажа Деймона Таргариена из приквела "Игры престолов", сериала "Дом Дракона".

Несмотря на то что Деймон — персонаж скорее отрицательный, поклонников у него не меньше, чем у принцессы Рейениры в исполнении актрисы Милли Олкок. Особенного внимания поклонников сериала Деймон удостоился после выхода третьего эпизода сериала, где оказался в центре сюжета (осторожно, спойлеры!).





В третьей серии часть повествования посвящена битве на Ступенях: Деймон Таргариен и его сподвижники пытаются отбить остров у Крагхаса Кормильца Крабов, но терпят неудачу. Тогда Деймон решает действовать в одиночку: высаживается на остров, усыпляет бдительность воинов белым флагом перемирия и бросается в атаку — один против всех. Сотни воинов не могут одолеть его, а стрелы летят мимо (он отделывается легкими ранениями), пока Деймон уходит от погони, приближаясь к пещерам, чтобы выманить Крагхаса. В финале видно, как Деймон волочит то, что осталось от Кормильца Крабов. Все это он делает молча, из-за чего актерская игра Мэтта Смита так и поразила зрителей.

По мнению пользователя твиттера (заблокирован в России), причина популярности Деймона кроется в мимике и актерской игре Мэтта Смита, которую называют "феноменальной". Персонажа уже сравнивают с другими кумирами из вселенной "Игры престолов": Джоном Сноу и Джейме Ланнистером.

Бро не сказал ни слова, но сделал этот эпизод. Деймон, мать его, Таргариен, — пишет пользователь @dcruzk10. (В этом посте есть отсылка к выражению из "Игры престолов": "Джейме, мать его Ланнистер". Эту фразу произнес Бронн, и она стала мемом. — Прим. ред.)

Только что понял, что Деймон не сказал ни слова с того момента, как слез с дракона, и до того, как ушел сами знаете с чем. Мэтт Смит сделал эту роль, — пишет пользователь @SamNatasha1972.





Я фанат Мэтта Смита со времен "Доктора Кто". Я думаю, что он великолепен в каждой роли, но роль Деймона Таргариена — это другой уровень. Идеальный каст! — комментирует пользователь @Phenomhk.

Деймон заполнил дыру в моем сердце, которая была размером с Джона Сноу, — пишет пользователь @postchae. Деймон Таргариен не произнес ни слова с того момента, как вышел из Караксеса. Глаза и тело говорят о многом. Феноменальная актерская игра — вот что это! — пишет пользователь @gonlyb.

Напомним, действия в сериале "Дом Дракона" происходят за 200 лет до событий, описанных в "Игре престолов", и рассказывают о борьбе представителей дома Таргариенов за престол Вестероса. В основу сюжета лег роман Джорджа Мартина "Пламя и кровь".

Ксения Смирнова