В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита

В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита

В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита

В сети обсуждают игру актера Мэтта Смита и его персонажа Деймона Таргариена из приквела "Игры престолов", сериала "Дом Дракона".

Несмотря на то что Деймон — персонаж скорее отрицательный, поклонников у него не меньше, чем у принцессы Рейениры в исполнении актрисы Милли Олкок. Особенного внимания поклонников сериала Деймон удостоился после выхода третьего эпизода сериала, где оказался в центре сюжета (осторожно, спойлеры!).


В третьей серии часть повествования посвящена битве на Ступенях: Деймон Таргариен и его сподвижники пытаются отбить остров у Крагхаса Кормильца Крабов, но терпят неудачу. Тогда Деймон решает действовать в одиночку: высаживается на остров, усыпляет бдительность воинов белым флагом перемирия и бросается в атаку — один против всех. Сотни воинов не могут одолеть его, а стрелы летят мимо (он отделывается легкими ранениями), пока Деймон уходит от погони, приближаясь к пещерам, чтобы выманить Крагхаса. В финале видно, как Деймон волочит то, что осталось от Кормильца Крабов. Все это он делает молча, из-за чего актерская игра Мэтта Смита так и поразила зрителей.

По мнению пользователя твиттера (заблокирован в России), причина популярности Деймона кроется в мимике и актерской игре Мэтта Смита, которую называют  "феноменальной". Персонажа уже сравнивают с другими кумирами из вселенной "Игры престолов": Джоном Сноу и Джейме Ланнистером.

Бро не сказал ни слова, но сделал этот эпизод. Деймон, мать его, Таргариен, — пишет пользователь @dcruzk10. (В этом посте есть отсылка к выражению из "Игры престолов": "Джейме, мать его Ланнистер". Эту фразу произнес Бронн, и она стала мемом. — Прим. ред.)

Только что понял, что Деймон не сказал ни слова с того момента, как слез с дракона, и до того, как ушел сами знаете с чем. Мэтт Смит сделал эту роль, — пишет пользователь @SamNatasha1972.


Я фанат Мэтта Смита со времен "Доктора Кто". Я думаю, что он великолепен в каждой роли, но роль Деймона Таргариена — это другой уровень. Идеальный каст! — комментирует пользователь @Phenomhk.

Деймон заполнил дыру в моем сердце, которая была размером с Джона Сноу, — пишет пользователь @postchae. Деймон Таргариен не произнес ни слова с того момента, как вышел из Караксеса. Глаза и тело говорят о многом. Феноменальная актерская игра — вот что это! — пишет пользователь @gonlyb.

Напомним, действия в сериале "Дом Дракона" происходят за 200 лет до событий, описанных в "Игре престолов", и рассказывают о борьбе представителей дома Таргариенов за престол Вестероса. В основу сюжета лег роман Джорджа Мартина "Пламя и кровь".


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Сериалы
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале (7 фото)
Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему
В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита
В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных инфлюенсеров
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу

Еще по теме

Мэтта Деймон требуют убрать из фильма "8 подружек Оушена"
Стало известно, кто сыграет в приквеле «Игры престолов»
Джули Плек рассказала, что ждет Деймона в 8 сезоне "Дневников вампира"
Отец Мэтта Дэймона умер в возрасте 74 лет