Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров
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Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров

Вере Брежнева писклявая певица непопадающая в ноты, заявил Шахназаров
Журналист оценил вокальные данные певицы Веры Брежневой.   Журналист Михаил Шахназаров в программе «Полный абзац» заявил, что у певицы Веры Брежневой нет совершенно никаких творческих задатков. «Вера Брежнева — великая украинская певица. Без фанеры ее слышали? Там просто ад. Ну если поешь без фанеры, то надо хоть в ноты как-то попадать. А там писк стоит», сказал Михаил Шахназаров.
Как сказал Шахназаров, украинскому десанту стоит посмотреть прежде всего на себя. «Включите итальянскую эстраду, как они поют. Послушайте, как «штатники» поют. Вы зеро полный», — заявил Михаил Шахназаров. Напомним, что Вера Брежнева уехала из России. Она в последние месяцы занимается благотворительной деятельностью.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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