Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED

Игра Cyberpunk 2077 активно продвигалась под брендом Xbox с игровой приставкой Xbox One X, между Microsoft и CD Projekt RED было соответствующее маркетинговое соглашение. В продажу, в том числе, выпускали лимитированные игровые приставки Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077, в количестве 45 000 штук. Рекламировалось, что на Xbox One X игроков ждет отличный игровой опыт в Cyberpunk 2077, и действительно данная версия игры была одной из лучших, до выхода оптимизации для next-gen приставок.

Как вчера стало известно, игроки на Xbox One больше не будут получать обновления для Cyberpunk 2077. В том числе, они не получат DLC для игры — Phantom Liberty. И эти ограничения затрагивают, в том числе, Xbox One X, включая лимитированные версии. На официальном сайте CD Projekt RED сказано, что владельцам Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 полагается теперь «компенсация за дополнение в виде кредитов в Microsoft Store».





В каком размере будет эта компенсация — пока неизвестно.