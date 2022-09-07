Владимир Кузьмин ожидает малыша

Певец Владимир Кузьмин ждет пополнения в семействе. В конце прошлой весны Владимир Кузьмин впервые стал дедушкой — у его приемного сына Никиты родилась дочь Агата. Сегодня стало известно, что в звездной семье ожидается пополнение. Жена Никиты Ирина сообщила о беременности. Молодая мама опубликовала в личном блоге пост, в котором и рассказала о радостном событии. «Множить любовь! Вписались в прекрасную авантюру под названием «второй ребенок», — написала невестка 67-летнего Владимира Борисовича. Пользователи Сети осыпали семью поздравлениями. Они пожелали Ирине легкой беременности и удачных родов. «Магия... Ждем еще одно золотко!»; «Как прекрасно! Восхищаюсь вами!»; «Лучшая утренняя новость! Счастье», — отреагировали подписчики.Супруга Кузьмина-младшего поблагодарила всех за теплые слова. «Спасибо, обнимаю вас! Да, счастье... бесконечное!» — ответила женщина. О романе Никиты и Ирины стало известно в 2019-м. Спустя год пара поженилась в Санкт-Петербурге, где обосновалась в первые годы семейной жизни. Позже влюбленные перебрались в Дубай — недавно к ним приезжала Соня Кузьмина. К слову, избранница звездного наследника прекрасно ладит со всеми членами его семьи. Напомним, Никита — сын первой супруги Владимира Кузьмина, поэтессы Татьяны Артемьевой. Вступив в брак, певец усыновил мальчика и воспитывал как родного. Сейчас артист живет в третьем браке с Екатериной Трофимовой. В этом союзе детей у музыканта нет.