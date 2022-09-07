Xbox получает обновление с несколькими новыми функциями, в том числе с шумоподавлением

Вадим Карасев





Игровые приставки Xbox получили обновление, которое вносит сразу пару новых функций. Об одной из них давно просили игроки — это функция шумоподавления. Другая же опция направлена на более быстрых запуск понравившихся игр через «облако» Xbox Cloud Gaming.

Шумоподавление на Xbox Series X | S. Microsoft добавила функцию шумоподавления в групповых чатах на Xbox Series X | S. Функция позволяет устранить нежелательные шумы, вроде щелчков геймпада, дыхания или фонового звука. Если игроки хотят сохранить фоновые звуки, например, музыку, то можно отключить функцию шумоподавления — это делается в настройках групповых чатов.

Игроки, которые уже опробовали функцию шумоподавления на Xbox Series X | S, отмечают, что она работает довольно хорошо, напоминая функцию Discord Krisp.

Быстрый запуск игр в Xbox Cloud Gaming. Еще одно обновление — это возможность быстро запустить игры в «облаке» Xbox через клип или скриншот от друга. Игроки могут просматривать клипы и скриншоты, снятые другими игроками, и теперь прямо из них есть возможность нажать на кнопку Play и запустить игру. Кнопка отображается только на играх, которые сейчас доступны в Xbox Cloud Gaming.

Помимо этих двух функций, обновление исправило некоторые проблемы, вроде самопроизвольного отключения геймпада или сложностей с запуском игр по Quick Resume после Xbox Cloud Gaming.