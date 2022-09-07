Захарова заявила об отсутствии ответа по визе Лаврова в США

Вадим Карасев

Мария Захарова: по американской визе Лаврова для участия в ГА ООН до сих пор нет ответа

По американской визе главы МИД России Сергея Лаврова для участия в Генеральной Ассамблее (ГА) Организации объединенных наций (ООН) до сих пор нет ответа. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат также подчеркнула, что только часть сопровождающих Лаврова журналистов получили визы в США на текущий момент. «Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», — приводит агентство ее слова.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что российской делегации должны предоставить визы для участия в Генассамблее. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подчеркнул, что данный вопрос неоднократно обсуждался с представителями Соединенных Штатов, которые являются принимающей стороной встречи.

Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций.

До этого Еврокомиссия утвердила полную остановку действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Новые меры вступят в силу 12 сентября. Кроме того, странам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут «нести угрозу безопасности» международным отношениям.