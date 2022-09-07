Законопроект о запрете вылова китов в культурно-просветительских целях направят в кабмин
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Законопроект о запрете вылова китов в культурно-просветительских целях направят в кабмин

Законопроект о запрете вылова китов в культурно-просветительских целях направят в кабмин

Законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-просветительских целях направят на рассмотрение в Правительство 8 сентября. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что ранее несколько законопроектов на эту тему уже отклонили. «Мы подготовили свою версию, и завтра утром этот законопроект уйдет для получения официального отзыва Правительства», — сказал депутат.

Бурматов рассказал, что в памяти свежа история о «китовой тюрьме» в Приморье, где держали морских млекопитающих для продажи в другие страны, прикрываясь тем, что их выловили якобы в культурно-просветительских целях. По словам депутата, нельзя допустить повторения этой «китовой тюрьмы».

Осенью 2018 года экологи обнаружили «китовую тюрьму» в бухте Средняя в Приморье. В ней содержались 90 маленьких белух и 11 косаток, которые были выловлены с нарушениями закона. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных планировали продать в Китай.

После вмешательства правоохранительных органов было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. Президент РФ поручил кабмину совместно с учеными определить судьбу китов. Операция по возвращению животных в естественную среду обитания началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Всех морских животных освободили в начале ноября.

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По материалам: pnp.ru

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