Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией

Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией

Большая часть опрошенных жителей Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России. Это следует из результатов исследований Института социального маркетинга (ИНСОМАР) и Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).

"Большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. На соответствующий вопрос в Запорожской области положительно ответил 71% респондентов, в Херсонской — 63%", — говорится в исследовании ИНСОМАР.


Результаты опроса также показали, что в Запорожской области хотят принять участие в голосовании по вопросу о присоединении к России 74%, а в Херсонской — 61% опрошенных.

В исследовании РИПСИ указано, что дальнейшее развитие территории в составе РФ видят 81% жителей Запорожской области и 71% жителей Херсонской области.

Готовность проголосовать на референдуме выразили 83% жителей Запорожской области и 71% жителей Херсонской области. 

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных инфлюенсеров
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Екатерина Варнава затащила Молочникова в ЗАГС, а потом бросила его
Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил Шахназаров
Алла Пугачева не понимает, в какой ситуации оказалась, заявил

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу

Еще по теме

В Запорожской области заработала комиссия по подготовке к референдуму
Метели, заносы и гололедица. На восток и юг государства Украины надвигается непогода
Российские средства ПВО отразили новый удар по Запорожской АЭС
Эпидпорог гриппа превышен в 21 областях Украины