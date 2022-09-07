Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией

Вадим Карасев

Большая часть опрошенных жителей Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свои регионы в составе России. Это следует из результатов исследований Института социального маркетинга (ИНСОМАР) и Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).

"Большинство жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. На соответствующий вопрос в Запорожской области положительно ответил 71% респондентов, в Херсонской — 63%", — говорится в исследовании ИНСОМАР.

Результаты опроса также показали, что в Запорожской области хотят принять участие в голосовании по вопросу о присоединении к России 74%, а в Херсонской — 61% опрошенных.

В исследовании РИПСИ указано, что дальнейшее развитие территории в составе РФ видят 81% жителей Запорожской области и 71% жителей Херсонской области.

Готовность проголосовать на референдуме выразили 83% жителей Запорожской области и 71% жителей Херсонской области.