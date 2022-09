Злоумышленник получил 370 000 USDC в результате атаки на Nereus Finance

DeFi-платформа Nereus Finance на базе Avalanche подверглась арбитражной атаке с помощью флэш-кредита на 51 млн USDC. Добыча хакера составила примерно 370 000 USDC, подсчитали в CertiK.

#CertiKSkynetAlert 🚨 CertiK Skynet has reported a #flashloan attack on #AVAX impacting contract 0xe767c... & some LPs. The attacker profited ~$370k USDC. Possible impacted protocols include: @nereusfinance @traderjoe_xyz @CurveFinance Contact us for analysis. Stay Frosty!☃️ pic.twitter.com/bZvtgVPpl4

С помощью взятых в кредит средств злоумышленник манипулировал ценами на токены AVAX на Nereus. После завершения арбитражных сделок и возвращения займа на его адресе осталось около 370 000 USDC.

Затем злоумышленник перевел средства из блокчейна Avalanche в Ethereum. На совпадающем адресе в сети второй по капитализации криптовалюты у него оказалось 194 ETH (~$310 000) и 15 850 DAI.

Данные: Blockscan.

Большую часть эфира четырьмя транзакциями по 45 ETH хакер отправил на адреса платформы для обмена цифровых активов FixedFloat. На момент написания в его Ethereum-кошельке остается 12,7 ETH и все 15 850 DAI.

Команда Nereus Finance подтвердила атаку:

"Этот инцидент затронул один рынок, и протокол NXUSD в целом остается сверхобеспеченным. Мы ведем процесс восстановления и вскоре опубликуем результаты расследования".

We are aware of a flash loan exploit on the AVAX/USDC Joe LP NXUSD market. This incident is isolated to a single collateral market and the NXUSD protocol as a whole remains over colateralised. We are executing a recovery process and will be publish a post-mortem shortly.