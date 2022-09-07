Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева

Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про СоловьеваРожков из «Уральских пельменей» поддержал пошутившую про Соловьева команду КВН

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков прокомментировал шутку про телеведущего Владимира Соловьева, которую вырезали из эфира шоу «Встреча выпускников КВН» на Первом канале. О своем отношении к такому юмору Рожков высказался в Telegram-канале.

«Честно говоря, я против таких шуточек в КВН, но в данном случае поддерживаю ребят из Снежногорска. Из эфира, конечно, вырезали, ведь юмор такого рода все же неприемлем для КВН», — оценил он выступление команды.

Шутка, о которой говорил Рожков, прозвучала во время съемок шоу «Встреча выпускников КВН», проходивших 15 июля в Екатеринбурге. В сцене «Сборной Снежногорска» с участием звезды «Уральских пельменей» один из участников команды заявил, что планирует передать привет Соловьеву от екатеринбуржцев. При этом кавээнщик был одет в костюм ладони с поднятым средним пальцем. Из трансляции на Первом канале шутку про телеведущего вырезали.

Ранее Соловьев неоднократно критиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, а также столицу региона Екатеринбург и часть его жителей в своих эфирах. В частности, в конце апреля он в эфире своего шоу «Соловьев LIVE» во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». В ответ на эти слова губернатор Свердловской области призвал Соловьева «следить за языком». В мае депутаты заксобрания области попросили главу ВГТРК Олега Добродеева оценить действия Соловьева и заявили, что его высказывания бросают тень на регион.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему на Венецианском фестивале (7 фото)
Брендан Фрейзер не сдержал слез из-за стоячей овации, посвященной ему
В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома Драконов" и восхищаются "феноменальной игрой" Мэтта Смита
В твиттере все влюбились в Деймона Таргариена из "Дома
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про Соловьева
Звезда «Уральских пельменей» оценил вырезанную из КВН шутку про
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с Россией
Жители Запорожской и Херсонской областей связывают свое будущее с
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD Projekt RED
Владельцы Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 получат компенсацию от CD
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов после 9 сентября 2022 года
В чем опасность ретроградного Меркурия, почему возможен крах планов
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Лидер Maroon 5 Адам Левин станет отцом в третий раз
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Артур Хэйес призвал хранить сбережения в биткоине в условиях войны
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Посол России признал нежелание Китая портить отношения с Западом
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Этих людей нельзя подпускать к "Фотошопу" (16 фото)
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных инфлюенсеров
Британский регулятор предостерег инвесторов от криптовалютных
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова
Миро едко высказалась об отношения Ксении Собчак и Богомолова

Топ на сегодня

Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития туриндустрии
Эксперт предсказал появление мультипликативного эффекта от развития
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл, почему ему было страшно на съемках шоу "Аватар"
"Это очень крутая идея": разоблаченный Харламов раскрыл,
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Американцы раскритиковали Зеленского за призыв инвестировать в Украину
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Стало известно о нарушении принципов ядерной безопасности на ЗАЭС
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу
Модная и удобная: какая осенняя обувь подходит к любому образу

Еще по теме

Из эфира КВН на Первом канале вырезали шутку про Соловьева
Капитан «Уральских пельменей» рассказал, почему стал доверенным лицом Владимира Путина
«Уральский пельмень» Андрей Рожков отправится в екатеринбургскую колонию
Шутки «Уральских пельменей» и других участников КВН оказались под запретом