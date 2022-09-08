16 случаев, когда люди зря колдовали над своими снимками в фотошопе, потому что их всё равно разоблачили
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16 случаев, когда люди зря колдовали над своими снимками в фотошопе, потому что их всё равно разоблачили

16 случаев, когда люди зря колдовали над своими снимками в фотошопе, потому что их всё равно разоблачили

Идеальная картинка в соцсетях зачастую далека от суровой реальности. И это не раз было доказано людьми, которые с пребольшим удовольствием разоблачают «мастеров-фотошопа», решивших припудрить себе носик с помощью ретуши. Но думаете, это поставило конец на их крепкой дружбе с незаменимым другом-фотошопом? Конечно же, нет. В то время, как одни старательно продолжают менять свою внешность с помощью волшебной палочки фоторедактора, другие скорее включают в себе Шерлока Холмса и расследуют дело о пропаже человека.

Тайное всегда становится явным

Битва между фотошопом и естественной красотой

С трудом поверил, что это одни и те же люди

Инстаграм* и фото, на котором отметили

Игра: найди 5 отличий

Немножко магии

Виртуальность и реальность

Разные люди

Только по цвету волос и узнать

Немного изменил форму лица

А бывает и такое, что люди без знаний и умений прибегают к этой чудо-программе, которая в пару кликов может изменить на фото всё и даже больше. Только вот иногда результат таких экспериментов выходит очень забавным.

Даже фитнес-тренеры грешат фотошопом, а, казалось бы, зачем им то это всё

В фитнес-зале сложно оставаться красоткой

«Фото, на которых вас отмечают, никогда не врут…»

Все её фото выглядят одинаково, но, видимо, одно она всё-таки забыла удалить

Снимки сделаны в один и тот же день, но…

Пост в Инстаграме* vs фото с отметкой

А здесь можно посмотреть, как впервые за всю историю конкурса «Мисс Англия» участница отказалась от макияжа, но всё равно прошла в финал. Вот что значит сила естественной красоты!

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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