18 примеров смешного нейминга, которые покажут, что в рекламе, как и в искусстве, нет границ
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18 примеров смешного нейминга, которые покажут, что в рекламе, как и в искусстве, нет границ

18 примеров смешного нейминга, которые покажут, что в рекламе, как и в искусстве, нет границ

Придумать запоминающееся и выигрышное название для кафе или магазина — занятие, которое по плечу далеко не каждому человеку. Иногда на это дело может уходить по несколько недель, а то и месяцев. К тому же дополнительно не мешало бы задействовать какую-то долю фантазии и профессионального креатива. Однако авторы шедевров, представленных ниже, явно пошли по другому пути. Они решили удивлять и впечатлять, используя для этого силу безумия и абсурда. Но стоит отдать должное, получилось оригинально. С этим действительно сложно поспорить.

Юля знает толк во вкусностях

Что вы знаете о креативном нейминге

Для деловых персон

Как вы уже поняли, кафе специализируется на приготовлении и доставке морепродуктов. Оригинальное название, которое наверняка застрянет в памяти на долгое время.

Можно попытаться привлечь клиентов нежностью

Вот такая сказочка

Исключительно для пивозавров

Как же это сложно прочитать с первого раза

Как это заботливо

Любители сидра оценят юмор

Перед вами крафтовая сидрерия, которая специализируется на продаже сидра и хот-догов. Ребята решили отобразить суть своей концепции не только в дизайне заведений, но и в названии. Получилось крайне нестандартно.

Ты не уйдёшь просто так без покупки!

На самом деле всё мило и безобидно

Заведение, где вас ждёт необъятная вселенная вкусов

Новый вид супергероя

Ох, уж эта Юлька

Вышел за хлебом и исчез

Неожиданный поворот

Звучит немножко кровожадненько, но суть концепции на самом деле очень милая и интересная.

Быть просто дизайнером теперь не актуально

Мастер шифровок

Здесь вы можете посмотреть на другие рекламные шедевры, которые были придуманы, чтобы впечатлять покупателей и заставлять их возвращаться обратно вновь и вновь.

# Интересное
По материалам: twizz

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