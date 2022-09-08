3 тревожных симптома, указывающих на эмоциональное выгорание

Вадим Карасев

Эмоциональное выгорание — это проблема очень многих людей в современном мире. Дело в том, что многие из нас не замечают данного состояния и его первых симптомов, думая, что это просто очередной стресс. Эксперты рассказали, на что стоит обратить внимание, чтобы предотвратить появление выгорания.

Усталость и отток энергии возможны даже в том случае, если вы ведете правильный образ жизни. Например, вашу энергию могут красть вещи-вампиры в доме. Если же у вас есть все описанные ниже симптомы, это повод насторожиться и поменять свой стиль жизни.

Тревожные симптомы, на которые нужно обратить внимание

1. Безразличие ко всему. Если во время просто усталости человек продолжает жить и думать о своих проблемах и задачах, то во время выгорания он начинает испытывать сильную апатию, которая не проходит и ничем не лечится. Появляется отчужденность, ощущение тщетности бытия и невозможности сделать свою жизнь лучше. Человек просто опускает руки и начинает плыть по течению.

2. Цинизм. После того, как в сознании человека закрепилось нежелание думать о чем-то, он перестает нормально относиться к людям. Даже самые воспитанные люди часто становятся черствыми, раздражительными, озлобленными, вспыльчивыми и негативными. Это заставляет всех вокруг сторониться общения с ними. Если вы заметили, что с вами происходит подобное, это повод задуматься.

3. Обесценивание себя самого и своих достижений. Третий и завершающий симптом, который появляется либо сразу, либо с некоторым запозданием. Человек, который испытывает сильное эмоциональное выгорание, начинает обесценивать свои достижения. Он считает себя унылым, никому не нужным, слабым, бесполезным. Это можно спутать с депрессией, ведь во время депрессивного расстройства происходит примерно то же самое. Это не случайность, ведь если эмоциональное выгорание не лечить, оно перерастет в нечто более опасное.

Объяснить данные симптомы можно при помощи работы чакр. Энергетические центры человека начинают закрываться. Сначала закрываются верхние чакры, которые в основном отвечают за мышление, креативность. Именно поэтому в начале эмоционального выгорания человек ощущает спад интеллектуальной активности и творческой продуктивности. Также из-за этого ухудшается память. Упадок верхних чакр приводит к проблемам с обучением.

Далее страдает горловая чакра, из-за которой не хочется говорить и слушать кого-либо. Потом отказывают средние чакры, которые в основном отвечают за нормальное взаимодействие с миром и людьми. Появляются проблемы в отношениях, замкнутость и уныние, теряется мотивация и пропадает желание жить. Далее страдают нижние или, как их еще называют, корневые чакры, отвечающие за любовь к себе, здоровье, иммунитет. На этой стадии человек начинает часто болеть. У многих начинается ломота в костях.

Как не допустить появления выгорания и как с ним бороться

Снизьте нагрузки. Иного выхода нет. Нужно взять отпуск, либо продолжить работать, но в более щадящем режиме. Не стоит изнашивать свое тело и напрягать мозги слишком сильно. Да, пусть ваша продуктивность упадет, но это будет временным явлением. Как только ваше тело и душа восстановятся, продуктивность вернется. Старайтесь не торопиться и как следует отдыхать в период восстановления.

Спите правильно. Когда человек эмоционально истощен, ему крайне тяжело нормально спать, либо, наоборот, появляется чрезмерная сонливость. Начните следовать режиму. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, но спите не менее 7 и не более 9 часов. Правильный здоровый сон — это лучший борец с эмоциональным выгоранием.

Не требуйте от себя слишком многого. Перфекционисты — это пласт людей, которые больше других подвержены выгоранию. Они постоянно переживают о том, что не смогут решить поставленную задачу на пятерку с плюсом. На меньшее они не согласны, поэтому тратят гораздо больше сил на самые простые задачи. Позвольте себе решать некоторые дела без излишней претенциозности.

Избегайте конфликтов. Не ссорьтесь с людьми. Даже если вы работаете в очень непростом и негативном коллективе, постарайтесь поменьше контактировать с теми, кто вас раздражает. Попробуйте, наоборот, рассмотреть проблему, взглянув на нее со стороны. Возможно, что это вам нужно признать вину и попросить прощения. Такой подход тоже будет позитивным. Сведите на нет любые склоки, иначе эмоциональное выгорание никогда не пройдет.